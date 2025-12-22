DOLAR
Kütahya’da 83 Yaşındaki Abdullah Kulluk Mahallesine Temizlik Dersi

Kütahya Tavşanlı’da 83 yaşındaki Abdullah Kulluk, her sabah sokağı süpürüp yaprak ve çöpleri toplayarak mahalleye örnek oluyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:25
Tavşanlı Durak Mahallesi’nden örnek davranış

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi İkbal Sokak’ta yaşayan 83 yaşındaki Abdullah Kulluk, ilerleyen yaşına rağmen her sabah sokağı temizleyerek mahalle sakinlerine örnek oluyor.

Emekli esnaf olan Kulluk, elinde süpürgesi ve faraşıyla özellikle sonbahar mevsiminde sokağa dökülen yaprakları ve çevreye atılan çöpleri toplayarak İkbal Sokak’ın temiz kalmasını sağlıyor. Mahallelinin takdirini toplayan yaşlı adam, gençlere de çevre temizliği konusunda önemli bir ders veriyor.

Abdullah Kulluk temizliğin önemine dair şunları söyledi: "Bu yaşımda bile elimden geldiğince sokağımı temiz tutmaya çalışıyorum. Temizlik, Uzunçarşı’da esnaflıktan gelen bir alışkanlığım. Temiz çevre, sağlıklı yaşam demektir. Herkes kendi kapısının önünü temiz tutsa, tüm mahalle tertemiz olur".

Komşulardan inşaat çalışanı İsmail Karaduman ise Kulluk’un davranışını şu sözlerle değerlendirdi: "Yan tarafta inşaatta çalışıyoruz. Hacı amcayı da burada temizlik yaparken görüyoruz. Güzel bir hareket, inşallah herkese örnek olur ve bu konuda vatandaşlar da duyarlı olur".

Mahalledeki bu sade ve kararlı tutum, yerel yaşam kalitesine katkı sağlarken çevre bilincinin yayılmasına da öncülük ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

