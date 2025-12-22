Kütahya’da 83 Yaşındaki Abdullah Kulluk Mahallesine Temizlik Dersi

Tavşanlı Durak Mahallesi’nden örnek davranış

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi İkbal Sokak’ta yaşayan 83 yaşındaki Abdullah Kulluk, ilerleyen yaşına rağmen her sabah sokağı temizleyerek mahalle sakinlerine örnek oluyor.

Emekli esnaf olan Kulluk, elinde süpürgesi ve faraşıyla özellikle sonbahar mevsiminde sokağa dökülen yaprakları ve çevreye atılan çöpleri toplayarak İkbal Sokak’ın temiz kalmasını sağlıyor. Mahallelinin takdirini toplayan yaşlı adam, gençlere de çevre temizliği konusunda önemli bir ders veriyor.

Abdullah Kulluk temizliğin önemine dair şunları söyledi: "Bu yaşımda bile elimden geldiğince sokağımı temiz tutmaya çalışıyorum. Temizlik, Uzunçarşı’da esnaflıktan gelen bir alışkanlığım. Temiz çevre, sağlıklı yaşam demektir. Herkes kendi kapısının önünü temiz tutsa, tüm mahalle tertemiz olur".

Komşulardan inşaat çalışanı İsmail Karaduman ise Kulluk’un davranışını şu sözlerle değerlendirdi: "Yan tarafta inşaatta çalışıyoruz. Hacı amcayı da burada temizlik yaparken görüyoruz. Güzel bir hareket, inşallah herkese örnek olur ve bu konuda vatandaşlar da duyarlı olur".

Mahalledeki bu sade ve kararlı tutum, yerel yaşam kalitesine katkı sağlarken çevre bilincinin yayılmasına da öncülük ediyor.

TAVŞANLI İLÇESİ DURAK MAHALLESİ İKBAL SOKAK'TA OTURAN 83 YAŞINDAKİ ABDULLAH KULLUK, YAŞINA ALDIRMADAN HER SABAH SOKAĞA ÇIKARAK ÇEVRESİNDEKİ TEMİZLİĞİ BİZZAT ÜSTLENİYOR.