Kütahya'da Katkı Payı Toplantısı: Vali Musa Işın'dan Şeffaflık Vurgusu

Vali Musa Işın, 2025 2. Dönem Katkı Payı Toplantısı'nda katkı paylarının şeffaflık, verimlilik ve öncelik ilkeleriyle kullanılacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:54
Kütahya'da Katkı Payı Toplantısı: Vali Musa Işın'dan Şeffaflık ve Verimlilik Vurgusu

Vali Musa Işın’ın başkanlığında, 2025 yılı 2. Dönem Katkı Payı Toplantısı Valilik Toplantı Salonu’nda ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gündem: Projeler ve ödenek talepleri

Toplantıda; belediyeler ile İl Özel İdaresi tarafından talep edilen katkı payları, sunulan proje dosyaları ve ödenek talepleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Kültür varlıklarının korunması ve restorasyonu, kent estetiğine katkı sağlayacak düzenlemeler ile kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik projeler kapsamlı olarak değerlendirildi.

Vali Işın'ın mesajı

Toplantıda konuşan Vali Musa Işın, "Kamu kaynakları şeffaflık, verimlilik ve öncelik esasları doğrultusunda kullanılıyor" ifadeleriyle kaynak kullanımında ilkelerin önemine vurgu yaptı. Katkı paylarının ilin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve kamu yararı gözetilerek kullandırılacağını belirten Vali Işın, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve projelerin mevzuata uygun, sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, görüş ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

