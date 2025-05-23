Kütahya'da Yöresel Lezzetler Araç Sürücülerine İkram Edildi

Kütahya'da Araç Sürücülerine Yöresel İkramlar

Türk Mutfağı Haftası kapsamında, İstanbul-Antalya kara yolunun Kütahya'daki polis kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine, şehrin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Başladı

21-27 Mayıs tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, klasik yemekler teması ile çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, tescilli yöresel lezzetler içeren paketler, polisler tarafından durdurulan araçların sürücülerine dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2022'den bu yana yurt içinde ve yurt dışında kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının 'Türk mutfağının klasik yemekleri' olduğunu belirtti.

Ünal, kutlama kapsamında, Kütahya'nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinden haşhaşlı pide, paşa helvası, mercimekli tosunum gibi lezzetler sunduklarını ifade etti. Ayrıca, Kütahya'nın çini ve seramik merkezi olması nedeniyle günün anısına sürücülere birer kupa bardağı hediye ettiklerini aktardı.

Ünal, etkinlikle birlikte yaklaşık 2 bin kişiye yöresel Kütahya mutfağının eşsiz tatlarını tanıtmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında İstanbul-Antalya kara yolunun Kütahya'daki polis kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine, kentin yöresel yiyecekleri ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında İstanbul-Antalya kara yolunun Kütahya'daki polis kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine, kentin yöresel yiyecekleri ikram edildi.