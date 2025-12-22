DOLAR
Kütahya Tavşanlı’da 83 Yaşındaki Abdullah Dede’den Çevre Temizliği Dersi

Kütahya Tavşanlı'da 83 yaşındaki Abdullah Kulluk, İkbal Sokak’ta her sabah yaptığı temizlikle mahalleye örnek oluyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:03
83 yaşındaki Abdullah Kulluk, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi İkbal Sokak’ta oturuyor. İlerleyen yaşına rağmen sokakların temiz kalması için gösterdiği çabayla mahallede takdir topluyor.

Durak Mahallesi’nin sakinlerinden olan Kulluk, yaşlılığına aldırmadan her sabah sokağa çıkarak çevre temizliğini bizzat üstleniyor. Günlük rutinleri arasında, özellikle sonbahar mevsiminde İkbal Sokak’a dökülen yapraklar ve çevreye atılan çöpleri toplamak bulunuyor.

Elinde süpürge ve faraşıyla sokakları pırıl pırıl yapan Abdullah Kulluk, gençlere de çevre temizliği konusunda önemli bir ders veriyor. Mahalle sakinleri, Abdullah Dedenin bu özverili davranışını hayranlıkla izliyor.

Emekli esnaflıktan gelen bir alışkanlıkla temizliğin önemine dikkat çeken Kulluk, sözlerini şu şekilde paylaştı: "Bu yaşımda bile elimden geldiğince sokağımı temiz tutmaya çalışıyorum. Temizlik, Uzunçarşı’da esnaflıktan gelen bir alışkanlığım. Temiz çevre, sağlıklı yaşam demektir. Herkes kendi kapısının önünü temiz tutsa, tüm mahalle tertemiz olur"

Mahalleden destek ve beklenti

Komşulardan inşaat çalışanı İsmail Karaduman, " Yan tarafta inşaatta çalışıyoruz. Hacı amcayı da burada temizlik yaparken görüyoruz. Güzel bir hareket inşallah herkese örnek olur ve vatandaşlar da duyarlı olur bu konuda" dedi. Mahalle sakinleri, bu tür örnek davranışların çevre bilincini artırmasını umut ediyor.

