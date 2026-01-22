Kütahya ve Eskişehir Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası iş birliğini artırmak ve yerel yönetimler arasında tecrübe paylaşımını derinleştirmek amacıyla Eskişehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Başkan Kahveci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile bir araya geldi. Görüşmede şehircilik, ulaşım, çevre, kültür-sanat ve sosyal belediyecilik alanlarındaki uygulamalar paylaşıldı. Toplantıda sürdürülebilir, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemi ve ortak projelerin şehirlerin gelişimine katkısı vurgulandı.

Başkan Kahveci, misafirperverliği için Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederken, iki şehir arasındaki iş birliğinin somut adımlarla süreceğine inandığını belirtti. Ayşe Ünlüce de ziyaretin memnuniyet verici olduğunu ve komşu şehirler arasındaki iş birliklerinin hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

Odunpazarı Belediyesi Görüşmesi

Kahveci, program kapsamında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti. Görüşmede karşılıklı deneyim paylaşımı, ortak projeler ve belediyeler arası iş birliği imkanları ele alındı. İyi uygulama örnekleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelin artırılmasına yönelik başlıklar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Kahveci, tecrübe paylaşımının şehirleri daha yaşanabilir kılacağını ve iş birliğinin hizmet kalitesine ve kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Tepebaşı Belediyesi'nde Çalışma Ziyareti

Eskişehir'deki son durakta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya gelen Kahveci, katılımcı yönetim modelleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışı, sosyal belediyecilik uygulamaları ve sürdürülebilir gelişim konularını görüştü. Taraflar, yerel yönetimlerin karşılıklı deneyimlerinden doğan kazanımların sosyal ve kültürel yaşama değer kattığını söyledi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileri, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle son buldu.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ, ŞEHİRLER ARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE YEREL YÖNETİMLERDE TECRÜBE PAYLAŞIMINI ARTIRMAK AMACIYLA ESKİŞEHİR’DE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.