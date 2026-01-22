Kütahya ve Eskişehir Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor

Eyüp Kahveci'nin Eskişehir ziyareti: Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleriyle iş birliği ve tecrübe paylaşımı ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:59
Kütahya ve Eskişehir Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor

Kütahya ve Eskişehir Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası iş birliğini artırmak ve yerel yönetimler arasında tecrübe paylaşımını derinleştirmek amacıyla Eskişehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Başkan Kahveci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile bir araya geldi. Görüşmede şehircilik, ulaşım, çevre, kültür-sanat ve sosyal belediyecilik alanlarındaki uygulamalar paylaşıldı. Toplantıda sürdürülebilir, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemi ve ortak projelerin şehirlerin gelişimine katkısı vurgulandı.

Başkan Kahveci, misafirperverliği için Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederken, iki şehir arasındaki iş birliğinin somut adımlarla süreceğine inandığını belirtti. Ayşe Ünlüce de ziyaretin memnuniyet verici olduğunu ve komşu şehirler arasındaki iş birliklerinin hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

Odunpazarı Belediyesi Görüşmesi

Kahveci, program kapsamında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti. Görüşmede karşılıklı deneyim paylaşımı, ortak projeler ve belediyeler arası iş birliği imkanları ele alındı. İyi uygulama örnekleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelin artırılmasına yönelik başlıklar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Kahveci, tecrübe paylaşımının şehirleri daha yaşanabilir kılacağını ve iş birliğinin hizmet kalitesine ve kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Tepebaşı Belediyesi'nde Çalışma Ziyareti

Eskişehir'deki son durakta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya gelen Kahveci, katılımcı yönetim modelleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışı, sosyal belediyecilik uygulamaları ve sürdürülebilir gelişim konularını görüştü. Taraflar, yerel yönetimlerin karşılıklı deneyimlerinden doğan kazanımların sosyal ve kültürel yaşama değer kattığını söyledi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileri, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle son buldu.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ, ŞEHİRLER ARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE YEREL...

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ, ŞEHİRLER ARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE YEREL YÖNETİMLERDE TECRÜBE PAYLAŞIMINI ARTIRMAK AMACIYLA ESKİŞEHİR’DE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI EYÜP KAHVECİ, ŞEHİRLER ARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE YEREL...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tatvan'da Onlarca Domuz Karlar Arasında Görüntülendi
2
Bilecik’te 2025 Kaza Denetim ve Analiz Toplantısı
3
Ardahan'da Sibirya Soğukları: Göle'de -30,9°C, Araçlar Dondu
4
Mersin Güneş Enerjisiyle Isınıyor: Çatılarda Yaygın Su Isıtma
5
Çermik Belediyesi Araç Filosunu Genişletti: Soğutucu Et Nakil Aracı Hizmete Girdi
6
Bilecik’te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde Kahvaltı Programı
7
Zaimağa Konağı'nda Bir İlk: İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları