Leke Çıkarmada Uzman Olmak İsteyenler Buraya! 4 Püf Nokta ile Lekelerden Kurtulun!

Leke Çıkarmada Sırlar Açığa Çıkıyor! 4 Basit Adımda Lekeleri Yok Edin!

Leke çıkarmak, ister kıyafette ister halıda ister bir örtüde olsun başlı başına zorlayıcı bir işlemdir. Her lekenin farklı bir çözümü olduğu için doğru temizleme yöntemini uygulamazsanız lekelerin kalıcı izler bırakmasına sebep olabilirsiniz. Leke çıkarmada en doğru işlem lekeyi fark ettiğiniz ilk anda hızlıca fazlasını temizlemektir. Hangi tür leke olursa olsun, bu işlem en önemli aşamadır. Özellikle sıvı lekelerde, lekenin fazlasını kumaş daha fazla emmemesi için hızlı bir şekilde kâğıt havlu gibi emiciliği yüksek bir şey ile fazlasının alınması gerekir. Her türlü lekeyi çıkarmanız için bilmeniz gereken en temel leke çıkarma kurallarını sizler için derledik. İster halınıza dökülen bir içecek olsun, isterseniz kıyafetinize dökülen yemek olsun, hangi lekeyi çıkarmak istiyorsanız aşağıdaki kuralları bilmeniz yeterli. İşte leke çıkarmanın en temel 4 altın kuralı…





Lekenin Fazlasını Temizleyin

Leke çıkarmada en temel kural, lekeyi en hızlı şekilde mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaktır. Sıvı maddeleri talk pudrası ya da kâğıt havlu gibi emici bir şey ile fazlasını temizleyebilirsiniz. Leke Kalıntılarının Çözünmesini Sağlayın Sıvı lekeler dışında oluşan emilemeyen lekeleri çıkarma işleminde leke kalıntılarının çözünmesini sağlamanız gerekir. Ancak özellikle katı lekeleri küt bir bıçakla kazıyarak fazlasını almalısınız. Lekelerin sebebi olan farklı maddeleri kendi özel yöntemleri ile çözdürmelisiniz. Aksi takdirde doğru temizleme işlemi uygulanmayan leke kalıcı izler bırakabilir. Leke çıkarma işleminde süt ya da kan gibi lekeleri çıkarmak için soğuk suyla ıslatılmış süngerle temizleyebilirsiniz. Ev tipi 2 farklı yol: Metaldeki pas lekesi nasıl temizlenir?2



Leke Kalıntılarını Deterjan İle Temizleyin





Yağlı bazlı lekeleri çıkarmak için su işe yaramaz. Bu lekeleri çıkarmak için deterjan kullanın. Deterjan suyu yüzey gerilimini değiştirir ve kumaşın aralıklarına daha rahat girerek en iyi şekilde temizler. Deterjan leke çıkarmada lekeyi parçalama görevi görür. Parçalanan lekeler su ile kimyasal tepkimeye girer ve durulama ile birlikte yüzeyden atılır. 3 farklı yöntem ile: Giysilere yapışan sim nasıl temizlenir?3

Kimyasal Temizlik Maddeleri Kullanın





Leke çıkarmada yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri işinize yaramadıysa ve hala daha bir çözüm arıyorsanız kimyasal bir reaksiyona ihtiyacınız var demektir. Bu kimyasal temizlik maddelerinin başında ağartıcı olanlar gelir. Ağartıcı kimyasal maddeler doğru kumaşlara uygulanırsa moleküllerin rengini soyarak lekeyi görünmez hale getirir. Enzim temizleyiciler ise proteinlerde aminoasitleri parçalayarak suda çözünmesini sağlar.

Leke Çıkarmak İçin Hangi Deterjanı Kullanmalıyım? Leke çıkarmak için kullanacağınız deterjanın lekenin türüne, kumaşın cinsine ve rengine uygun olması gerekir. Genel olarak, beyaz kumaşlar için ağartıcı içeren, renkli kumaşlar için renk koruyucu, hassas kumaşlar için ise yumuşak deterjanlar tercih edilmelidir. Ayrıca, leke çıkarmada sıvı deterjanlar toz deterjanlara göre daha etkilidir.

Leke Çıkarmada Sirke Kullanmak Faydalı mıdır? Sirke, leke çıkarmada doğal ve ucuz bir yöntemdir. Sirke, asidik yapısı sayesinde lekeleri çözmede ve kumaşları yumuşatmada yardımcı olur. Sirke, özellikle ter, kahve, çay, meyve suyu, şarap, kan, mürekkep gibi lekeleri çıkarmada etkilidir. Sirke kullanırken, kumaşın rengine zarar vermemek için önce küçük bir bölgede denemek ve sirkeyi su ile seyreltmek gerekir.