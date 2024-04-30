Limonu olan enfes bir kurabiye yapabilecek! Hem de 25 dakikada

Limonlu Çatlak Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet limon kabuğu rendesi

1 adet limonun suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri





Hazırlanışı:

Derin bir karıştırma kabında yumurtayı, pudra şekerini, yağıi lpmon kabuğu rendesini ve limon suyunu birleştirin ve iyice karıştırın. Unu ve kabartma tozunu da eleyerek ekleyip elinize yapışmayan bir hamur oluşana kadar karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğü parçalar koparıp elinizle şekil verin. Daha sonra üzerine pudra şekeri serpin.

Fırın tepsisini fırın kağıdıyla kaplayın ve kurabiyeleri üstüne yerleştirin. 20 dakika kadar pişirin.

Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 20 dakika kadar pişirin.

Limonlu kurabiyeler fırından çıktığında pişmiş demektir. Afiyet olsun..

Bir porsiyon limonlu kurabiye kaç kaloridir?

Bir limonlu kurabiye yaklaşık 100 kaloriye sahiptir. Bir porsiyonu 3 limonlu kurabiyeye eşdeğer olup 300 kalori içerir.

Limonlu kurabiye nasıl saklanır?

Pişirildikten ve oda sıcaklığında limonlu kurabiyeler bir kavanozda veya hava geçirmez saklama kabında saklanabilir. Kurabiyeleri dışarıda bırakırsanız bir süre sonra bayatlayacağını unutmayın.