Lise mezunlarına KPSS'siz iş ilanı! Harita Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber Harita Genel Müdürlüğü’nden geldi. İş ilanıyla ilgili detaylar haberimizde…







HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI: LİSE DİPLOMASI YETİYOR, KPSS PUAN SINIRI YOK! SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Harita Müdürlüğü'ne personel alımına ilişkin paydaşların incelemesi devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı İnsan Kaynakları İşe Alma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Harita Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda kategoride personel alımı yapılıyor. Millî Savunma Bakanlığı Harita Müdürlüğü personel alımında KPSS puan sınırı bulunmamaktadır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2024'tür. Peki Millî Savunma Bakanlığı Harita Müdürlüğü'nde personel alımı şartları neler ve son başvuru tarihi ne zaman? Detaylar burada...

Millî Savunma Bakanlığı Harita Müdürlüğü'ne personel alımına yönelik tedbirler alındı. Ayrıca personel alımı koşulları ve başvuru tarihleri de açıklandı. Savunma Bakanlığı Personel Alım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aşağıdaki pozisyonlar işe alınacak:

HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM BAŞVURUSU

Personel alımının yapılacağı kadroda;

Aşçı

Bahçıvan

Çocuk Eğitimcisi

Garson

Hizmetli

Hemşire

İstatistikçi

Kaloriferci

Memur

Mühendis

Mimar

Mütercim

Şoför

Tekniker

Teknisyen

Terzi

Uzman

Hesap Sorumlusu

VHKİ

KPSS PUAN SINIRI YOK!

İlana başvuran kişinin KPSS sınavından geçerli sonuç almış olması yeterlidir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İhale başvuruları internet üzerinden yapılacak. Adayların 31 Ocak 2024 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğüne personel alımı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2024'tür.

Harita Müdürlüğünde çalışacak personel alımına başvuranların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara uymak;

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılacak olan Kamu Görevlisi Seçme Sınavına katılarak puan aldı.

Başvuru anındaki üniversite düzeyine göre yeterlilik tablosunda (Tablo-2) yer alan her pozisyon için nitelikleri belirlemek;

Son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmanız ve talep edilen belge ve bilgileri başvurunuzla birlikte sunmanız gerekmektedir.