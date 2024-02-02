Lise Mezunu Hemşire, Temizlikçi ve Büro Personeli Arayan Dicle Üniversitesi 55 KPSS Puanıyla Alım Yapıyor

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 72 PERSONEL ALIMI YAPIYOR: BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR



Dicle Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 4/B sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Alım yapılacak kadrolar arasında hemşire, temizlikçi, büro personeli gibi meslekler bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen adayların en az lise mezunu olması ve 2022 yılında yapılan KPSS’den belirli puan türlerinden puan almış olması yeterli. Ayrıca herhangi bir mülakat yapılmayacak. Başvurular online olarak 2-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 72 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Dicle Üniversitesi’nin 72 personel alımı için başvuru şartları şöyle:





657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almamak

Nöbet usulü çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

2022 yılında yapılan KPSS’den lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93, lisans mezunları için P3 puan türünden puan almış olmak

Alım yapılacak kadrolara göre özel nitelikleri sağlamak (aşağıdaki tabloda belirtilmiştir)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 72 PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

Dicle Üniversitesi’nin 72 personel alımı için kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Eğitim Düzeyi Kadro Kontenjan



Lise Mezunu Hemşire 2

Lise Mezunu Diğer Sağlık Personeli 2

Lise Mezunu Büro Personeli 1

Lise Mezunu Temizlik Personeli 21

Lise Mezunu Hasta Bakım Personeli 8

Lise Mezunu Gassal 1

Lise Mezunu Teknisyen 1

Ön Lisans Mezunu Sağlık Teknikeri 7

Ön Lisans Mezunu Büro Personeli 2

Ön Lisans Mezunu Şoför 1

Ön Lisans Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3

Ön Lisans Mezunu Tekniker 1

Lisans Mezunu Hemşire 7

Lisans Mezunu Ebe 1

Lisans Mezunu Büro Personeli 10

Lisans Mezunu Mühendis 2

Lisans Mezunu Kütüphaneci 1

Lisans Mezunu Mütercim 1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 72 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILACAK?





Dicle Üniversitesi’nin 72 personel alımı için başvurular online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri 2-16 Şubat 2024 arasındadır. Başvuru yapmak isteyen adayların BURADAKİweb adresindeki online başvuru sistemine giriş yaparak bilgilerini ve istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Başvuruların sonucu üniversitenin resmi web sitesinde ilan edilecektir.

Dicle Üniversitesi personel alımı için KPSS taban puanı var mı?



Hayır, Dicle Üniversitesi personel alımı için herhangi bir KPSS taban puanı şartı 55'tir.

Dicle Üniversitesi personel alımı için mülakat yapılacak mı?

Hayır, Dicle Üniversitesi personel alımı için herhangi bir mülakat yapılmayacaktır. Adaylar KPSS puan sırasına göre belirlenecektir.

Dicle Üniversitesi personel alımı için başvuru ücreti var mı?

Hayır, Dicle Üniversitesi personel alımı için herhangi bir başvuru ücreti alınmayacaktır. Başvurular ücretsizdir.