Lise mezunu olup komiser yardımcısı olabilirsiniz! Başvuru tarihi belli oldu

Polis Akademisi'nden Lise Mezunlarına Özel Fırsat: İç Güvenlik Fakültesi Personel Alıyor! Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak kariyerlerine adım atacak. Beş yıllık kapsamlı bir eğitim programı bekleyen adaylar, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecekler.

Komiser Yardımcılığı Yolunda Büyük Adım! Lise Mezunları İçin Polis Akademisi'nden Personel Alımı!

Her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen öğrenci kontenjanına göre alımlar yapılacak. Adayların başvuru süreci, ön sağlık muayenesi, fiziksel yeterlilik testi ve mülakat aşamalarından oluşacak. Başvuru koşulları arasında Türk vatandaşı olma, lise diplomasına sahip olma, herhangi bir sağlık sorunu olmaması, 22 yaş sınırını geçmemiş olma, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçer not alma, Emniyet Teşkilatı'nın sağlık kriterlerine uygunluk ve daha önce herhangi bir polis eğitim kurumundan ihraç edilmemiş olma, ayrıca Bakanlıkça belirlenmiş olan minimum puan şartını karşılama yer almaktadır.





Polis Akademisi Başvuru Koşullarında Sağlık ve Hukuki Uygunluk Ön Planda

Polis Akademisi'ne başvuracak adayların, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle herhangi bir tedavi geçmişi olmamalıdır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği suçlara karışmamış, terör örgütleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamış ve siyasi parti üyeliği olmamış olmaları gerekmektedir. Adayların başvuruları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) puanlarına göre değerlendirilecek ve asgari puan şartı ilerleyen dönemlerde ilan edilecektir.