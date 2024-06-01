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Lise mezunu olup yüksek maaşla çalışmaya başlayın! KPSS şartı aranmayacak

İŞKUR KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 16:27
Lise mezunu olup yüksek maaşla çalışmaya başlayın! KPSS şartı aranmayacak

İş arayan adaylara müjde! KPSS şartsız alımlar başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMLARI

Didim Belediyesi tarafından İŞKUR aracılığıyla yayımlanan son ilanlara göre belediye bünyesine 56 işçi alımı yapılacak. Alımlar Fotoğrafçı kadrosu için 2, Temizlik İşçisi için 34, Büro Personeli kadrosu için 1, Şoför kadrosu için 11, Beden İşçisi kadrosu için 8 kişi olarak yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel olarak 18 yaşını doldurmaması, emeklilik hakkı kazanmaması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, Didim'de ikamet ediyor olması, özel şartları taşımaları gerekiyor. Başvurular 17 Mayıs ile 21 Mayıs tarihleri arasında [email protected] adresine özgeçmiş gönderilerek yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların kimlik kartı fotokopisi, özgeçmiş, ikametgah belgesi, sürücü belgesi fotokopisi, vesikalık fotoğraf ibraz etmeleri gerekiyor. Alımlarla ilgili detaylı bilgiler Didim Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Alım yapılacak kadrolarda adaylar aşağıda belirlenen görevleri yerine getirecekler;

didim belediyesi personel alımları

Fotoğrafçı Kadrosu

Kişi Sayısı: 2

Görev Tanımı: Belediyenin çeşitli etkinlik ve faaliyetlerinde fotoğraf çekimi yapmak.

Temizlik İşçisi Kadrosu

Kişi Sayısı: 34

Görev Tanımı: Belediye sınırları içinde genel temizlik işlerinden sorumlu olmak.

Büro Personeli Kadrosu

Kişi Sayısı: 1

Görev Tanımı: Belediyenin büro işlerinde çalışmak, evrak takibi yapmak ve ofis düzenini sağlamak.

Şoför Kadrosu

Kişi Sayısı: 11

Görev Tanımı: Belediyenin araçlarını kullanmak ve nakliye işlemlerini gerçekleştirmek.

Özel Şart: B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Beden İşçisi Kadrosu

Kişi Sayısı: 8

Görev Tanımı: Belediyenin saha işlerinde çalışmak, fiziksel güç gerektiren görevleri yerine getirmek.

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