Lise ve ön lisans mezunları yaşadı! Tapu Kadastro personel alımı başladı: Başvuru şartları...

TAPU VE KADASTRO’DAN 72 KİŞİYE MÜJDE…

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 72 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre işe alımı yapılacak kişilerin Lise ve Ön Lisans mezunları arasından seçileceği belirtildi. İşte başvuru ile ilgili detaylar….





Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ülke genelinde personel alımı ilanı oluşturdu. Tapu ve Kadastro bünyesinde istihdam edilmek üzere toplanda 72 kişiye iş imkanı tanınıyor. Müdürlüğün bünyesindeki boş kadrolarda çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacak. İlana göre 72 sözleşmeli personel alımı Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar arasından yapılacak.

İLANIN DETAYLARI

Başvuruları tamamlamak isteyen kişiler 22 farklı şehirden birinden tercihte bulunabilecek ve 45 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı ve 27 Tekniker Alımı yani toplanda 72 kişi istihdam edilmiş olacak. Müüdürlük işe alım ilanını 30 Kasım 2023 tarihinde ilana koymuştu. Bu fırsatı kaçırmamak için sayılı günler kaldı. Başvurular 18 Aralık itibari ile başlarken başvuracak adayların en geç 22 Aralık 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca adaylar başvurularını online olarak tamamlayacaklar. Adayların Tapu ve Kadastro kariyer adresinden https://www.turkiye.gov.tr/tapu-ve-kadastro-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim linkine tıklayarak e devlet şifresi ile önce sisteme giriş yapacak. Adımlara uyarak daha sonra " Yeni Başvuru " seçeneğine tıklayıp ekrnda çıkacak olan TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 72 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI " ilanı için " Başvur " butonuna tıklayacak. Son olarak ilanın detaylarını okudum anladım a tıklayarak başvuru süreci tamamlanmış olacak. Başvurunun son adımında da kontenjan seçimi yaparak kaydet tıklanacak. .adaylar değerlendirmeye alındıktan sonra KPSS (B) grubu puanı ve tercihlerine göre önce en yüksek puan alandan başlanarak bir sıralama yapılacak. 72 kişinin alınacağı sıralamaya girebilenlerde ataması doğrudan gerçekleşmiş olacak. Diğer kişilerde yedek aday olarak belirtilecek.