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Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

SGK tarafından sıralanan liste üzerine bu hastalığı olanlar anında emekli olabilecek. Sosyal güvenlik mevzuatı bu imkanı özellikle ciddi sağlık sorunları yaşayan ve normal çalışma süresi olmayanlar için bilgi verildi. İşte erken emeklilik süreciyle beraber sağlık durumuna bağlı iki temel kategori bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 21:22
Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

Malulen emeklilik çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesiyle beraber geçerli seçenekler yer alırken bu durum belirli sağlık sorunları yaşayan ve iş gücü kapasitesinde önemli düşüşler yaşanmaktadır. Gerekli olan şartlara sağlayan çalışanlar yasal haklarını ele alarak erken emekli olabilecek. İşte malulen emekli sayılabilmek için listede yer alan hastalıklar...

18 HASTALIK NELERDİR?
Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı

malulen emeklilik hastalıkları nelerdir?
ERKEN EMEKLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?
-Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmak
-1800 prim gün ödenmesi
-Maluliyet durumunda sigortalı olarak iş başlamak
-Maluliyetin raporu ile resmi olarak belgelenir
-Emeklilik başvurusu için en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı
-Ciddi sağlık sorunlarından ötürü hayatı sürdüremeyenler.

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Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

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