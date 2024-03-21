Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

Malulen emeklilik çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesiyle beraber geçerli seçenekler yer alırken bu durum belirli sağlık sorunları yaşayan ve iş gücü kapasitesinde önemli düşüşler yaşanmaktadır. Gerekli olan şartlara sağlayan çalışanlar yasal haklarını ele alarak erken emekli olabilecek. İşte malulen emekli sayılabilmek için listede yer alan hastalıklar...



18 HASTALIK NELERDİR?

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı



ERKEN EMEKLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?

-Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmak

-1800 prim gün ödenmesi

-Maluliyet durumunda sigortalı olarak iş başlamak

-Maluliyetin raporu ile resmi olarak belgelenir

-Emeklilik başvurusu için en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı

-Ciddi sağlık sorunlarından ötürü hayatı sürdüremeyenler.

