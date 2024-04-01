Litre litre almaya son! Artık 90 TL'ye tek kullanımlık satılacak!

Artan maliyetler karşısında boş baklava, gözleme ve dilim karpuzlar sonrasında geçtiğimiz sene rekor kıran zeytinyağında yeni satış şekli devreye girdi. Ekonomik kriz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Vatandaş, ekonomik kriz hayatın her alanında yaşanmaya devam etmektedir.
Yağ firması, artan fiyatlar karşısında tek kullanımlık olarak 1 mm zeytinyağının satışına başladı. ürünün fiyatı internette 69,95 TL olurken marketlerde ise 89,95 TL olarak satışa çıkartıldı. Zeytinyağında 2022-2023 yıllarında yaklaşık 200 bin ton devir stoğu yer alırken Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, bu yılın zeytin üretiminde "yok yılı" olmasıyla karşılık stok sorunları yaşanmayacağının altı çizildi.
DİLİM KARPUZ SATIŞI
Bazı marketlerde ve pazar tezgahlarında karpuz dilimlenerek streçlenip satışa sunuldu. Yükselen fiyatlar üzerine bütün karpuz alamayanlar için çözüm oldu.
Artan maliyetler karşısında boş baklava, gözleme ve dilim karpuzlar sonrasında geçtiğimiz sene rekor kıran zeytinyağında yeni satış şekli devreye girdi. Ekonomik kriz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Vatandaş, ekonomik kriz hayatın her alanında yaşanmaya devam etmektedir.
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