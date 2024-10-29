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Macaristan'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Unutulmaz Konseri

CSO, Cumhuriyet'in 101. yılı için Debrecen'de muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 03:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 03:59
Macaristan'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Unutulmaz Konseri

Macaristan'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Etkileyici Konseri

Macaristan’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir konser gerçekleştirdi.

Debrecen'de Duygu Dolu Anlar

Debrecen şehrinde, Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis-Ekşioğlu’nun da yer aldığı birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, CSO tarafından 2024 Türk-Macar Kültür Yılı'na özel olarak hazırlanan repertuvarda Türk ve Macar milli marşları seslendirildi.

Göz Alıcı Performanslar

Konserde, Türk besteci Ferit Tüzün’ün Elazığ yöresine ait halk oyunlarından esinlendiği "Çayda Çıra" bale süitinden bir bölüm sunuldu. Ayrıca Macar besteci Franz Liszt’in 1 Numaralı Mi bemol Majör Piyano Konçertosu da müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Çeşitlilik İçeren Repertuvar

Etkinlikte, Macar besteci ve etnomüzikolog Zoltan Kodaly’in "Galanta Dansları" adlı eseri ile Türk Beşleri’nden Ulvi Cemal Erkin’in Osmanlı dönemindeki köçek danslarına ithafen düzenlediği "Köçekçe" parçası da icra edildi.

Bir Konser Daha Yolda

CSO, bugün Budapeşte Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Liszt Müzik Akademisi'nde Cumhuriyetin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla bir başka konser verecek.

Bu muhteşem etkinlikler, Türk ve Macar kültürleri arasındaki bağları güçlendirirken, müziğin birleştirici gücünü de sergiliyor.

Macaristan’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla...

Macaristan’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi. Debrecen şehrinde Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis-Ekşioğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı konserde CSO tarafından 2024 Türk-Macar Kültür Yılı'na özel hazırlanan repertuvarda Türk ve Macar milli marşları icra edildi.

Macaristan’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla...

Macaristan’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi. Debrecen şehrinde Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis-Ekşioğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı konserde CSO tarafından 2024 Türk-Macar Kültür Yılı'na özel hazırlanan repertuvarda Türk ve Macar milli marşları icra edildi.

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