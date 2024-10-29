Macaristan’da Türk ve Macar Sanatçılardan Büyüleyici Bir Konser

Özellikle Kültürel Bağların Kutlandığı Bir Etkinlik

Macaristan’ın başkenti Budapeşte, 2024 yılı için ilan edilen "Türk-Macar Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen özel bir konsere ev sahipliği yaptı. "Prensliğin Sarayından Saray-ı Hümayuna Kadar" ismi ile sahne alan konser, Türk ve Macar sanatçıları bir araya getirerek iki ülkenin klasik eserlerini yeniden canlandırdı.

Sanatseverlerin Yoğun İlgisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Budapeşte Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Macar Müzikevi'ndeki konser, Türk sanatçılar Derya Türkan, solist Dilek Türkan, Serkan Halili ve Özata Ayan’ın performanslarıyla renklendi.

İki Kültürün Müzikal Buluşması

Konserde, 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı ve Macar saraylarında icra edilen eserler seslendirildi. İki ülkenin müzik geleneklerini harmanlayarak davetlilere sunan repertuvar, Türk müzisyenlerin geleneksel enstrümanlarıyla yapılan icralarla zenginleşti. Kemençe, tambur ve kanun gibi Türk enstrümanları, Bacchus Consort’un Rönesans ve Barok dönemi Avrupa müziği çaldığı parçalarla bütünleşti.

Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek İçin

Konser, Türk ve Macar müzisyenlerin gerçekleştirdikleri açıklamalarla, iki ülkenin ortak değerlerini ve paylaştıkları kültürel mirası tanıtmanın önemine vurgu yaptı. Müzisyenler, bu tür etkinliklerin kültürel köprüleri güçlendirerek gelecekteki işbirliklerine ilham vereceğini belirtti.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türk ve Macar sanatçılar, "Prensliğin Sarayından Saray-ı Hümayuna Kadar" konseri verdi. Türkiye ile Macaristan arasındaki köklü kültürel bağları kutlamak amacıyla ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Budapeşte Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türk ve Macar sanatçılar, "Prensliğin Sarayından Saray-ı Hümayuna Kadar" konseri verdi. Türkiye ile Macaristan arasındaki köklü kültürel bağları kutlamak amacıyla ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Budapeşte Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.