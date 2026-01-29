Malatya'da hayvancılık: Hayati Açık kışa rağmen üretimi sürdürüyor

Genç yetiştirici doğal üretimi tercih ediyor

Malatya'da hayvancılıkla geçimini sağlayan Hayati Açık, kış aylarının zorlu koşullarına rağmen mesleğini sürdürüyor. Ailesiyle birlikte hayvan yetiştiriciliği yapan Açık, sürülerini otlatırken kitap okuyarak güncel gelişmeleri de takip ediyor.

Arapgir ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hayati Açık, kar yağışının ortaya çıkardığı zorluklara rağmen üretime devam ettiğini söylüyor. Açık, "Kış nedeniyle şartlar zor fakat hayvanlarımızın içeride sıkılmaması için onları mümkün olduğunca meraya çıkarıyoruz. Hayvanlarımız özgürce dolaşmalı temiz hava almalı" dedi.

Hayvancılığın sadece geçim kaynağı olmadığını aynı zamanda milli ekonomiye katkı sağladığını belirten Açık, "Hayvanlarımızın sütünden peynirinden ve diğer ürünlerinden elde ettiklerimizi kendi imkanlarımızla değerlendiriyoruz. Mümkün olduğunca doğal ve katkısız üretim yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük yaşamını hem hayvanlarla ilgilenerek hem de kitap okuyarak geçirdiğini aktaran Açık, "Kitap okurken hayvanlarıma da sesleniyorum adeta arkadaşımız gibi bizi dinliyorlar. Hayat şartları böyle ama geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz" diye konuştu.

