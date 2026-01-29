Malatya'da hayvancılık: Hayati Açık kışa rağmen üretimi sürdürüyor

Arapgir Yeşilyayla’dan 24 yaşındaki Hayati Açık, zorlu kış koşullarına rağmen sürülerini meraya çıkarıp doğal ve katkısız üretimi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:14
Malatya'da hayvancılık: Hayati Açık kışa rağmen üretimi sürdürüyor

Malatya'da hayvancılık: Hayati Açık kışa rağmen üretimi sürdürüyor

Genç yetiştirici doğal üretimi tercih ediyor

Malatya'da hayvancılıkla geçimini sağlayan Hayati Açık, kış aylarının zorlu koşullarına rağmen mesleğini sürdürüyor. Ailesiyle birlikte hayvan yetiştiriciliği yapan Açık, sürülerini otlatırken kitap okuyarak güncel gelişmeleri de takip ediyor.

Arapgir ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hayati Açık, kar yağışının ortaya çıkardığı zorluklara rağmen üretime devam ettiğini söylüyor. Açık, "Kış nedeniyle şartlar zor fakat hayvanlarımızın içeride sıkılmaması için onları mümkün olduğunca meraya çıkarıyoruz. Hayvanlarımız özgürce dolaşmalı temiz hava almalı" dedi.

Hayvancılığın sadece geçim kaynağı olmadığını aynı zamanda milli ekonomiye katkı sağladığını belirten Açık, "Hayvanlarımızın sütünden peynirinden ve diğer ürünlerinden elde ettiklerimizi kendi imkanlarımızla değerlendiriyoruz. Mümkün olduğunca doğal ve katkısız üretim yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük yaşamını hem hayvanlarla ilgilenerek hem de kitap okuyarak geçirdiğini aktaran Açık, "Kitap okurken hayvanlarıma da sesleniyorum adeta arkadaşımız gibi bizi dinliyorlar. Hayat şartları böyle ama geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz" diye konuştu.

MALATYA'DA HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN HAYATİ AÇIK KIŞ AYLARININ ZORLU ŞARTLARINA RAĞMEN...

MALATYA'DA HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN HAYATİ AÇIK KIŞ AYLARININ ZORLU ŞARTLARINA RAĞMEN MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. AİLESİYLE BİRLİKTE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN AÇIK SÜRÜLERİNİ OTLATIRKEN KİTAP OKUYARAK GÜNCEL GELİŞMELERİ DE TAKİP EDİYOR.

MALATYA'DA HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN HAYATİ AÇIK KIŞ AYLARININ ZORLU ŞARTLARINA RAĞMEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Gençlerden Başlık Parası Eylemi: 1 Milyon TL Talepleri
2
Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi: Başhan Köyü'nde Meşe Dalları Hayvanlara İndiriliyor
3
Bingöl'de Yoğun Sis Görüşü Azalttı — Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
4
Başkan Şadi Özdemir'den Kızılcıklı'ya Hızlı Yanıt: Ağaçlandırma Başladı
5
Malatya'da Karla Mücadele Kameralara Yansıdı: Kırsalda Yer Yer 1 Buçuk Metre
6
Gönüllüler 'Yeşil Vatan' için Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Aldı
7
Palandöken'de 2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları