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Malatya'da Kadınlar Arasında İçli Köfte Yarışması Coşkusu

Malatya'da 93 kadın, en iyi içli köfte unvanı için yarıştı. Yarışmanın kazananları altın ödüllerle ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:07
Malatya'da Kadınlar Arasında İçli Köfte Yarışması Coşkusu

Malatya'da Kadınlar Arasında İçli Köfte Yarışması Coşkusu

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan içli köfte için düzenlenen geleneksel yemek yarışması, Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla büyük ilgi gördü. Yarışma, Çilesiz Semt Konağı'nda gerçekleştirildi ve toplamda 93 kadın en iyi içli köfte yapma mücadelesine katıldı.

Jüri Üyeleri ve Katılımcıların Heyecanı

Yarışmada jüri üyeliğini Nezir Kızılkaya, Dilek Hasar, Saadet Ormancı, Şengül Çilesiz ve Ünalcan Kutal üstlendi. Jüri, yarışmayı izlerken büyük bir heyecan yaşadı. Yarışmaya katılanlardan Saniye Çapkar, birinciliği hedeflediğini belirterek, “İçli köfte yapmanın zor olduğunu” ifade etti. Çapkar, hamurun kıvamının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bir diğer katılımcı Elif Ayaz ise, sabah erken saatlerden itibaren köfte içini ve hamurunu hazırlayarak yarışmaya katıldığını söyledi. Ayaz, köftenin dış hamurunu Malatya bulgurundan yaptığını belirtti.

Yarışmanın Kazananları ve Ödüller

Yarışmanın sonuçları ise dikkat çekici bir şekilde belirli oldu. Jüri değerlendirmeleri sonrasında, Gül Bakal birinci, Arife Ulaş ikinci, Aynur Ürkmez ise üçüncü oldu. Ayrıca, jüri özel ödülü de Güler Oğraş’a verildi.

Yarışmada başarılı olanlara verilen ödüller ise şöyleydi: birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve jüri özel ödülünü kazanan kadına ise gram altın verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan içli köfte için yarışma düzenlendi....

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan içli köfte için yarışma düzenlendi. Yeşilyurt Belediyesince Çilesiz Semt Konağı'nda gerçekleştirilen yarışmada 93 kadın "en iyi içli köfte" için mücadele etti.

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan içli köfte için yarışma düzenlendi....

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan içli köfte için yarışma düzenlendi. Yeşilyurt Belediyesince Çilesiz Semt Konağı'nda gerçekleştirilen yarışmada 93 kadın "en iyi içli köfte" için mücadele etti.

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