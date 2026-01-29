Malatya'da Karla Mücadele Kameralara Yansıdı: Kırsalda Yer Yer 1 Buçuk Metre

Malatya'da etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal alanlarda yaşamı olumsuz etkilememesi için yürütülen çalışmaları gündeme taşıdı. Kent genelinde devam eden karla mücadele operasyonlarının zorlu anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ekiplerin yoğun mesaisi

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, başta kırsal mahalleler olmak üzere yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor. Pütürge ilçesine bağlı Tepehan ve Nohutlu mahallelerinde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreye ulaştı.

Ekipler, kapalı yolları tek tek açarak vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Karla mücadele çalışmaları sırasında ortaya çıkan zorlu anlar ve ekiplerin özverili çalışması, bölgedeki sosyal medya paylaşımlarında geniş yer buldu.

Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların güvenliği ile ulaşımın aksamaması için ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

