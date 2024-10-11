Malatya'da Kore Kültür Günleri Etkinlikleri Başladı

Malatya'da Kore Kültür Günleri'ne Başlangıç

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve diğer kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilen Kore Kültür Günleri, Malatya'da bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Türk-Kore Kültür İletişim Derneği'nin Katkılarıyla

Etkinlik, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği ile birlikte planlandı. Dernek Başkan Vekili Dr. Soyoung Young, programın açılışında Türkiye'de Kore kültürünün tanınmasına yönelik önemli adımların atıldığını vurguladı.

Sanat ve Kültür Dolu Bir Gün

Etkinlikte, Güney Koreli bir sanatçı tarafından sunulan geleneksel ezgiler büyük ilgi gördü. Ayrıca, Kore'nin kültürel zenginliğini sergileyen toplamda 53 eserden oluşan bir resim sergisi açıldı. Dr. Young ve katılımcılar, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Etkinlikler Devam Ediyor

Program hafta boyunca çeşitli olaylar içerecek. Özellikle Kore yemeği Kimbap yarışması gibi eğlenceli etkinlikler dikkat çekiyor. Kore Kültür Günleri, 16 Ekim tarihine kadar sürecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.