DOLAR
34,28 -0,36%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,61 -1,31%
BITCOIN
2.117.263,74 -3,42%

Malatya'da Kore Kültür Günleri Etkinlikleri Başladı

Malatya'da Kore kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı ve bir dizi etkinlik ile devam edecek.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:47
Malatya'da Kore Kültür Günleri Etkinlikleri Başladı

Malatya'da Kore Kültür Günleri'ne Başlangıç

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve diğer kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilen Kore Kültür Günleri, Malatya'da bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Türk-Kore Kültür İletişim Derneği'nin Katkılarıyla

Etkinlik, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği ile birlikte planlandı. Dernek Başkan Vekili Dr. Soyoung Young, programın açılışında Türkiye'de Kore kültürünün tanınmasına yönelik önemli adımların atıldığını vurguladı.

Sanat ve Kültür Dolu Bir Gün

Etkinlikte, Güney Koreli bir sanatçı tarafından sunulan geleneksel ezgiler büyük ilgi gördü. Ayrıca, Kore'nin kültürel zenginliğini sergileyen toplamda 53 eserden oluşan bir resim sergisi açıldı. Dr. Young ve katılımcılar, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Etkinlikler Devam Ediyor

Program hafta boyunca çeşitli olaylar içerecek. Özellikle Kore yemeği Kimbap yarışması gibi eğlenceli etkinlikler dikkat çekiyor. Kore Kültür Günleri, 16 Ekim tarihine kadar sürecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı. Etkinlikte, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Kore Kültür Günleri Etkinlikleri Başladı
2
EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde
3
Akşam ne pişirsem diyenlere tavuklu nohut yemeği tarifi! İftara yarım saatte hazır
4
Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş
5
Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız
6
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş
7
Çılgın maaş: THY'den çeşitli iş kollarında çalışacak en az lise mezunu 1900 personel alım ilanı az önce geldi!

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak