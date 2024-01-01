Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz memur alımı! Bu bölümlerden mezun olan yaşadı: Yüksek maaşla işe alınacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 Yeni Vergi Müfettiş Yardımcısı İçin İlan Yayınladı

Ülkenin vergi sistemini daha etkili ve sağlam bir hale getirme hedefi doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlık, 300 vergi müfettiş yardımcısı alımını resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu geniş kapsamlı alımların 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültelerinden mezun adaylar arasından gerçekleştirilecek, geriye kalan 30'u ise mühendislik fakültelerinin belirli branşlarından mezun adaylar arasından seçilecek.

Sınav başvuruları, 12 Şubat-23 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını tamamlamak için son bir aylık süre zarfında çekilmiş portre fotoğraf, bizzat yazdığı öz geçmiş ve doldurduğu başvuru formunu Bakanlık resmi web sitesi üzerinden dijital ortamda gönderme işlemini gerçekleştirecekler.

İktisadi yönetim ve hukuki eğitim alan bireylerin gireceği sınav, 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek ve gün içinde toplamda 4 ayrı oturumdan oluşacak. Mühendislik fakültelerinin belirli branşlarından mezun olan adaylar için ise sınav, yalnızca 23 Mart 2024 tarihinde Ankara'da tek oturumda gerçekleştirilecek ve test formatında olacak. Katılımcılar, ilgili tarihlerde düzenlenen sınavlara iştirak ederek başvurularını tamamlayabilecekler. Bu önemli başvuru, ülkenin mali sistemini etkili bir şekilde denetlemeyi ve vergi politikalarını güçlendirmeyi hedefleyen kritik bir adım olarak nitelendirilebilir.