Antalya'da iş arayan kadın/erkekler yaşadı! KPSS 60 puanla memur alım ilanı açıldı

ANTALYA’DA ZABITA MEMURU ALIMI DUYURUSU

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 73 zabıta memuru kadrosu için ilan yayınladı. Başvuru yapacak adayların ön lisans veya lisans mezunu olması ve belirli şartları taşıması gerekiyor. Başvurular 12-16 Şubat tarihleri arasında şahsen yapılacak. İşte detaylar.





ANTALYA ZABITA MEMUR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış veya affa uğramış olsa bile bazı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya tecilli veya yedek sınıfa geçmiş olmak

Akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

ANTALYA ZABITA MEMURU ALIM ÖZEL ŞARTLAR NELER?

Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların ayrıca şu özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor:

İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve 2022-KPSS’den ilgili puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Büyükşehir Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Rusça YDS’den en az © düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

ANTALYA ZABITA MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Zabıta memuru alımı için başvurular 12-16 Şubat tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların gerekli belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgeleri ve diğer bilgiler ilan metninde yer almaktadır.

Antalya zabıta memuru alımı 2024: Antalya Büyükşehir Belediyesi, 73 zabıta memuru alımı için ilan yayınladı. Başvurular 12-16 Şubat tarihleri arasında şahsen yapılacak.

Antalya zabıta memuru alımı başvuru şartları: Başvuru yapacak adayların ön lisans veya lisans mezunu olması, KPSS puanı almış olması, askerlikle ilişiği olmamak, akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak, 30 yaşını doldurmamış olmak, sürücü belgesi ve yabancı dil belgesi sahibi olmak gibi şartları taşıması gerekiyor.

Antalya zabıta memuru alımı başvuru belgeleri: Başvuru yapacak adayların nüfus cüzdanı, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı, sağlık raporu, sürücü belgesi, yabancı dil belgesi, fotoğraf gibi belgeleri teslim etmesi gerekiyor.