Milföy hamurundan nefis ıspanaklı börek! Hem sahurda hem iftarda iyi gidiyor

Hızlı ve lezzetli bir yemek tarifi arayışında olanların favorisi olabilecek bir seçenek: Milföy Hamurlu Ispanaklı Peynirli Börek! Bu tarif, milföy hamurunun pratik kullanımı ve ıspanak ile beyaz peynirin muhteşem uyumu sayesinde, zamanınız sınırlı olsa bile lezzetten ödün vermeden şahane bir börek yapmanıza olanak tanıyor. İşte bu lezzetli böreğin tarifi:

Malzemeler:

İki paket milföy (16 adet) veya iki paket dikdörtgen milföy hamuru, 200 gram ince doğranmış ıspanak, bir küçük kase beyaz peynir, üç yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber

Üzerine sürmek için:

Bir adet yumurta sarısı,bir yemek kaşığı süt, Susam, Çörek otu





Tarif:

Birinci adım olarak, doğranmış ıspanakları bir kaba alın ve içine beyaz peynir, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek iyice harmanlayın. İkinci adımda, milföy hamurlarını merdane yardımıyla nazikçe açın ve onları sekiz eşit parçaya ayırın. Üçüncü adımda, hazırladığınız ıspanaklı harçtan her parçanın ucuna yerleştirin ve sıkı olmayacak şekilde rulo yapın. Dilerseniz ruloları ikiye bölün veya üçe ayırın, ardından fırın kağıdı serili bir tepsiye yerleştirin. Dördüncü adımda, bu işlemi tüm hamurlara uygulayın. Beşinci adımda, yumurta sarısı ve sütü karıştırarak hazırladığınız karışımı hamurların üzerine sürün. Son olarak, susam veya çörek otu serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde 20-25 dakika pişirin.

Bu hızlı ve lezzetli tarif, minimum çaba ile maksimum memnuniyet sağlamak için ideal bir seçenek sunuyor. Evde pratik bir atıştırmalık hazırlamak veya misafirlerinize lezzetli bir alternatif sunmak istiyorsanız, Milföy Hamurlu Ispanaklı Peynirli Börek tarifini denemeden geçmeyin. Afiyet olsun!



