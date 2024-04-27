Malzemem olsa her gün yaparım diyeceksiniz! Kıyır kıtır kete tarifi

Kete, Türk mutfağının gözde ekmek çeşitlerinden. Bu pratik tarifle, kendi evinizde kete pişirmenin tadını çıkaracaksınız.

Kete hazırlığı başlangıçta karmaşık görünebilir, fakat doğru yöntemlerle oldukça kolaylaşır. Bu tarif, kete yapımında dikkat etmeniz gereken tüm detayları içeriyor.





KETE NASIL YAPILIR?

Bu yöntemle, kıtır kıtır kete yapmanın sırlarını öğreneceksiniz! Verilen tarifle, evinizde rahatlıkla ve keyifle kete pişirebilirsiniz. İşte başlamanız için gerekenlerin listesi.

Hamur İçin Malzeme



• 2 adet yumurta (akları hamura, sarıları üzerine)

• 1 su bardağı ılık süt

• 1 su bardağı ılık su

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 1 tatlı kaşığı kuru maya

• 5 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• Aldığı kadar un

İç Harcı İçin

• 200 gram tereyağı veya margarin

• 2 ila 2.5 su bardağı un

Yufkaları Sürmek İçin

• 150 gram eritilmiş tereyağı

• 1 çay bardağı sıvı yağ

Kete Yapılışı

1. Ilık süt, su, maya ve şeker bir kapta karıştırılarak maya eritilir.

2. Beş dakika bekledikten sonra, un dışındaki diğer malzemeler eklenir ve yapışmayan bir hamur yoğrulur.

3. Hamur bezelere ayrılır ve dinlendirilir.

4. İç harç için, tereyağı eritilir ve un eklenip kokusu çıkana kadar kavrulur.

5. Bezeler yufka inceliğinde açılır ve iç harç sürülür.

6. Yufkalar boyuna sekiz parçaya kesilir ve kenarlarındaki üçer parça ile ortadaki iki parça üst üste konularak sarılır.

7. Ortada kalan boşluğa kavrulmuş undan bir kaşık konur, kapatılır ve üzerine bastırılır.

8. Yağlı kağıt serili tepside, 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirilir.





Bu tarif ile kete yapmak, evdeki çay saatlerinize geleneksel bir tat katacak ve bu süreci daha keyifli hale getirecek. Pratik ipuçları ve detaylar sayesinde, kete yapımı artık zor değil. Deneyin ve bu eşsiz lezzeti sevdiklerinizle tadın!