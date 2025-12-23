Manisa'da 15 Ton Atık İlaç Çevreye Zarar Vermeden İmha Edildi

Manisa'da 15 ton atık ilaç çevreye zarar vermeden imha edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Eczacılar Odası arasında, atık ilaçların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik protokol imzalandı.

Protokol ve uygulama

Protokol, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu tarafından imzalandı. Protokol kapsamında il genelindeki eczanelerden toplanan yaklaşık 15 ton son kullanma tarihi geçmiş olan atık ilaç, uygun şartlarda imha edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda çevre kirliliğini önlemeye yönelik bu çalışmayı hayata geçirdi. Çalışma, Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Eczanelerden toplanan atıklar özel ekiplerce teslim alınarak çevre lisanslı bertaraf tesislerine nakledildi ve yüksek standartlarda imha edilerek yer altı sularına ve toprağa karışması engellendi.

Çevresel önem

Daire başkanlığı yetkilileri, atık ilaçların kontrolsüz şekilde çöpe atılmasının veya doğaya bırakılmasının ciddi çevresel riskler oluşturduğuna dikkat çekti. Yetkililer, bu tür iş birliklerinin çevre bilincinin artmasına ve sürdürülebilir bir gelecek hedeflerine önemli katkı sağladığını vurguladı.

