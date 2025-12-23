Nilüfer'de Yaylacık Parkı ve 153 m Koşu Yolu Hizmete Açıldı

Nilüfer'de Yaylacık Parkı ve Koşu Yolu hizmete açıldı

Nilüfer Belediyesi, kente değer katan projelerine bir yenisini ekleyerek Yaylacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yaylacık Parkı ve Koşu Yolu'nu düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir gerçekleştirdi.

Tören ve katılımcılar

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker, CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Yaylacık Mahalle Muhtarı Basri Uzgur, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Başkan Özdemir'den 2025 değerlendirmesi

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2025 yılı sonunda kente bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek göreve geldikleri günden bu yana yeşil bir Nilüfer için çalıştıklarını vurguladı. Özdemir, 2025 yılında kente 7 yeni park kazandırdıklarını ve yıl boyunca yapılan çalışmalarla ilçeye yaklaşık 30 bin metrekare yeni yeşil alan eklendiğini söyledi. Ayrıca ilçedeki toplam park sayısının 426'ya çıktığını ifade etti.

Parkın teknik özellikleri

Başkan Özdemir, Yaylacık Parkı'nın her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandığını belirterek teknik detayları paylaştı: Toplam 2 bin 134 metrekarelik alanın 1.255 metrekaresi yeşil alana ayrıldı. Çocuklar için 238 metrekare güvenli oyun alanı, sporseverler için 153 metre uzunluğunda koşu yolu ve 54 metrekarelik spor aletleri alanı oluşturuldu.

Parklar ve spor vizyonu

Başkan Özdemir, parkların yalnızca yeşil alan olmadığını, aynı zamanda sağlıklı yaşamın merkezi olduğunu ve Nilüfer Spor Manifestosu'nun sahadaki somut örnekleri olduğunu belirtti. Nilüfer'de sporu mahallede başlayan, yürüyüş ve oyunla hayatın parçası yapan bir kültür olarak gördüklerini, her çocuğun güvenle oynayabileceği bir parka ve her yetişkinin evine yakın yürüyüş alanına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Yerel yönetim ve mahalle tepkisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer'in kişi başına en fazla park düşen ilçelerden biri olduğunu hatırlatarak açılan parkın kentin yaşam kalitesine katkı sağlayacağını söyledi. Yaylacık Mahalle Muhtarı Basri Uzgur ise mahalleye kazandırılan hizmetten dolayı Başkan Özdemir ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar tarafından kurdele kesildi; tören sonrası Başkan Şadi Özdemir parkta incelemelerde bulunup çocuklar ve vatandaşlarla sohbet etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ, KENTE DEĞER KATAN PROJELERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ.