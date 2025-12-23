DOLAR
Keşan'da 1998 Trafik Kazası Anıtı Törenle Açıldı

Edirne Keşan Karacaali'de 1998 trafik kazasında yaşamını yitiren 7 öğrenci ve 1 şoför için yenilenen anıt törenle açıldı; yetkililer uyarı ve başsağlığı mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:03
Keşan'da 1998 Trafik Kazası Anıtı Törenle Açıldı

Karacaali (Keşan) — Yenilenen anıt törenle hizmete sunuldu

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karacaali köyünde, 1998 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 öğrenci ve 1 servis şoförü anısına, kazanın olduğu noktada yenilenen anıt düzenlenen törenle açıldı.

Karacaali Köyü Muhtarı Mustafa Kocaalili törende şunları söyledi: "Paşayiğit İlköğretim Okulu’na taşımalı eğitim kapsamında giden öğrencilerimizi taşıyan servis aracının geçirdiği kaza sonucunda, henüz yolun başındaki 7 evladımız ve görevini yapan 1 şoförümüzü kaybettik. Bu acı olay, yalnız aileleri değil tüm Karacaali’yi ve bölgemizi derinden sarmıştır. Bugün açılışını yaptığımız bu anıt, kaybettiğimiz evlatlarımız ve şoförümüzün aziz hatırlarını yaşatmak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için toplumsal hafızamızı ve farkındalığı diri tutmak amacıyla inşa edilmiştir"

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan de kazanın meydana geldiği günü anlattı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ise yaşanan kazanın büyük bir acı olduğunu vurgulayarak: "Buradan hepimiz gerekli dersi alıyoruz. Bu olayların yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa gerekli gayreti göstereceğiz" dedi.

Tören sırasında Paşayiğit İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri anıta çiçek bıraktı; etkinlik dua edilmesiyle sona erdi. Törene muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

