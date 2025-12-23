DOLAR
Düzce'de Otobüs Şoförlerinin Duyarlılığı Araç İçi Kamerasına Yansıdı

Düzce'de otobüs şoförleri, rahatsızlanan yolcuları güzergah dışına çıkarıp hastaneye yetiştirdi; anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:23
Düzce Belediyesine bağlı Düzce Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan özel halk otobüsü şoförleri, rahatsızlanan yolcuları güzergah dışına çıkararak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

7 Aralık: İzzet Aydın müdahalesi

İlk olay 7 Aralık'ta gerçekleşti. 7 numaralı hatta görevli şoför İzzet Aydın, düşmeye bağlı yürüme güçlüğü yaşayan genç kadını fark etti. Aydın, yolcunun hastaneye gitmek istediğini öğrenince harekat merkezine bilgi verip güzergah dışına çıkarak hastayı acil servisin kapısına kadar götürdü.

İzzet Aydın olay günü yaşananları şöyle anlattı: "2013 yılından bu yana şoförlük yapıyorum. 7 numaralı hatta çalışıyordum. Krempark’ın oradan 3 kişi araca bindi. Bir tanesi ayağının üzerine basamıyordu. Geçmiş olsun dedim. Hastaneye gideceğiz dedi. Harekat merkezine bildirerek güzergah dışına çıkacağımı söyleyerek, hastayı hastaneye götürdüm. Araçta başka kimse de yoktu. Acilin önüne kadar götürüp, güzergahıma devam ettim"

12 Aralık Cuma: Suat Atmaca'nın hızlı müdahalesi

İkinci olay 12 Aralık Cuma günü yaşandı. 18 nolu hatta çalışan şoför Suat Atmaca, durakta fenalaşan bir yolcuyu fark ederek Hastane Caddesi'ndeki duraktan "U" dönüşü yapıp rotayı hızla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi yönüne çevirdi. Kadın yolcu otobüsten indirilip sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Suat Atmaca olay anını, "Olay günü 18 nolu hatta çalışıyordum. Durağa yanaştığımda iki genç benden kolonya istedi. Ne olduğunu sorduğumda arkadaşlarının rahatsızlandığını söylediler. Harekat merkezini arayarak rotamdan çıkıp U dönüşü yaptım. Hastanede acil servise geldiğimizde servise bindirdik ve hastamızı sağlık ekiplerine teslim ettik. Bize periyodik eğitimler veriliyor, bu eğitimlerde bu sağlık konusunda da hassas davranmamız konusunda bilgilendirme yapılıyor. Bizimde çocuğumuz var, biz burada insanlık görevimizi yaptık" diye aktardı.

Bu örnek davranışlar, Düzce Ulaşım A.Ş. şoförlerinin yolcu sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi ortaya koydu. Şoförlerin duyarlılığı diğer yolcular tarafından da tebrik edildi.

