Sahan'ın Kestaneli Bademli Yılbaşı Hindisi: Tahir Tekin Öztan'ın Mesajı

Tahir Tekin Öztan, Sahan'ın kestaneli bademli iç pilavlı yılbaşı hindisinin yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 18:19
Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl akşamının vazgeçilmez lezzetinin hindi olacağını belirtti. Öztan, Sahan farkı ve kalitesiyle bu yıl da sofralarda fark oluşturacaklarını ifade etti.

Yeni Yıl Hazırlıkları ve Sahan Yaklaşımı

Tekin Öztan, keyifli bir yılbaşı akşamı geçirmek için heyecanlı bir hazırlık süreci yürüteceklerini söyleyerek, yılbaşı akşamı sofraların en lezzetli detayının her yıl olduğu gibi Sahan farkı ve lezzeti ile hazırlanan yılbaşı hindisi olacağını vurguladı.

"Biz sahan olarak bademli, kestaneli iç pilavı ile nar gibi kızaran hindileri hazırlarken kendimizi bir anlamda yeni yıl sofralarını özenle hazırlayan ve bu keyifli akşamı sevdikleri ile daha da güzel ve paylaşılabilir hale getiren ev sahipleri gibi düşünüyor, kendimizi onların yerine koyuyoruz. Bir anlamda empati kuruyoruz. Her detayı, her ince ayrıntısı ve lezzetine kadar misafirlerimize en iyisini sunmak için çaba gösteriyoruz"

Pişirme Teknikleri ve Lezzet Unsurları

Tahir Tekin Öztan, hindi pişirmenin çok ince ve detaylı teknikleri olduğunu belirtti. Seçtikleri hindilerden iç pilava kadar her konuda ayrıntılara dikkat ettiklerini ve yıllardır aynı lezzet ve kalite anlayışıyla ilerlediklerini ifade etti.

Öztan, yılbaşı hindisinin üzerindeki sosun ve pişirme derecesinin yanı sıra hazırlanan kestaneli bademli iç pilavın pişirme teknikleri ile baharatlarının da oldukça önemli olduğunu söyledi.

