Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi

Yunusemre Belediyesi, tarafından yapılan yeni düzenleme ile çalışanlarının maaşlarında önemli bir artış sağlandı. Bu gelişme, başta işçiler olmak üzere, tüm belediye çalışanları tarafından sevinçle karşılandı.

Önemli Bir Ek İyileştirme

En son Ekim ayında %10'luk bir ek iyileştirme zammı alan çalışanlara yeni bir müjde daha geldi. Yüzdelik bir artış yerine, çalışanlara belirli bir tutarda ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu sayede, düşük maaş alan çalışanların daha fazla fayda görmesi hedefleniyor.

Çalışanlardan ve Sendikadan Memnuniyet

Yapılan zamdan, hem çalışanlar hem de sendika memnuniyetle bahsetti. Belediye Başkanı, çalışanların yanında olduklarını ifade ederken, çalışanlar iyileştirmenin sonuçlarıyla ilgili duydukları sevinci dile getirdi. Bu konuda Hizmet-İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, "Çalışanlarımızın mutlu olması demek, toplumun genel huzurunu artıracaktır. Bu tür adımlar, bizim için sadece bir başlangıçtır. İlerleyen dönemlerde daha birçok faydalı düzenlemelerle çalışanlarımızın yanında olacağımızı belirtmek isterim" sözleriyle memnuniyetini ifade etti.