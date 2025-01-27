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Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Manisa'nın Turgutlu ve Niğde'nin Alay Belediyeleri, 2025 yılı memur alım ilanlarını açıkladı. Başvuru detayları burada!

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:49
Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Memur Olmak Artık Daha Kolay!

Türkiye genelinde kamu sektöründe kariyer hedefleyenler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Manisa'nın Turgutlu Belediyesi ve Niğde'nin Alay Belediyesi, 2025 yılı için memur alım ilanlarını duyurdu.

Turgutlu Belediyesi Memur Alımı

Manisa ili Turgutlu Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde memur alımı için önemli bir ilan yayımladı. Belediye, ilk defa atanmak üzere mimar kadrosunda 2 kişi alacak.

Turgutlu Belediyesi'nin mimar kadrosu için belirlediği nitelikler arasında; lisans düzeyinde mimarlık fakültesi mezunu olma ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartları yer alıyor.

Adayların 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve P3 puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel şartların da sağlanması bekleniyor.

Başvurular, 3 Şubat 2025 ile 7 Şubat 2025 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde (10:00-17:00) Turgutlu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek.

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Alay Belediyesi Memur Alımı

Niğde'nin Alay Belediyesi de memur alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, büro yönetimi ve idari işlerde deneyimli personel alımı gerçekleştirilecek.

Önlisans düzeyinde büro yönetimi, yönetici asistanlığı, büro yönetimi veya sekreterlik bölümlerinden mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar başvuru yapabilecektir.

Adayların, 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerindeki genel şartlar da aranıyor.

Bu başvurular ise, 4 Şubat 2025 ile 6 Şubat 2025 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) Alay Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya [email protected] e-posta adresine elektronik ortamda yapılabilecek.

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Başvuru Şartları

Her iki belediyenin de alım ilanlarında belirtilen genel başvuru şartları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. ve 48. maddelerine dayanıyor. Bunlar arasında:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,
  • İlgili kadro için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları,
  • 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmaları,
  • Daha önce çalıştıkları kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmaları gerekiyor.

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