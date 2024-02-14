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Manken vücuduna sahip olan burçlar belli oldu! Vücutlarıyla her yerde dikkat çekiyorlar

Yükselen burcunuz bunlardan biriyse mankenlik başvuru yapabilirsiniz, en güzeli sizsiniz demektir! İşte güzellik sağlayan yükselen burçlar...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:36
Manken vücuduna sahip olan burçlar belli oldu! Vücutlarıyla her yerde dikkat çekiyorlar

Astroloji, bu kez de dış görünüşümüzü etkiliyor! Doğum anındaki doğu ufkunda yükselen burçlar, kişinin dış görünüşüne ve davranışlarına önemli ipuçları sunuyor. İşte yükselen burçlara göre belirgin fiziksel özellikler:

Koç Yükselen

Dinamik ve enerjik bir görünümle öne çıkan Koç yükselenler, atletik veya kaslı bir yapıya sahiptir. Sivri ve belirgin çene yapısı, hızlı ve kendinden emin bir yürüyüş tarzıyla dikkat çeker.

Boğa Yükselen

Sağlam ve stabil bir görünüm sergileyen Boğa yükselenler, genellikle güçlü ve iri yapılıdır. Düz ve geniş bir alına sahip olmalarının yanı sıra, sakin ve yavaş adımlarıyla dikkat çekerler.

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İkizler Yükselen

Canlı ve hareketli bir görünümü temsil eden İkizler yükselenler, genellikle uzun bacaklar ve kısa üst vücuda sahiptir. İfade dolu ve hareketli ellerle, hızlı ve hafif bir yürüyüş tarzına sahiptirler.

Yengeç Yükselen

Duyarlı ve yumuşak bir görünümü olan Yengeç yükselenler, genellikle dolgun ve yuvarlak bir yüz yapısına sahiptir. Hassas ve duygusal bir ifade, yavaş ve kımıldamayan bir yürüyüş tarzıyla tamamlanır.

Aslan Yükselen

Gösterişli ve gururlu bir görünümle dikkat çeken Aslan yükselenler, güçlü omuzlar ve dik bir duruşla öne çıkar. Geniş ve parlayan bir gülümseme, yüksek ve gururlu bir yürüyüş tarzını yansıtır.

Başak Yükselen

Düzgün ve düzenli bir görünümü temsil eden Başak yükselenler, genellikle ince ve zarif bir yapıya sahiptir. Titiz ve detaycı bir ifade, düşük ve ölçülü bir yürüyüş tarzıyla tamamlanır.

Terazi Yükselen

Zarif ve uyumlu bir görünüm sergileyen Terazi yükselenler, genellikle dengeli ve simetrik bir yüz yapısına sahiptir. Zarif ve estetik bir ifade, yavaş ve zarif bir yürüyüş tarzıyla öne çıkar.

Akrep Yükselen

Derin ve gizemli bir görünümü temsil eden Akrep yükselenler, çekici ve karizmatik bir aura taşırlar. Kararlı ve dikkatlice inceleyen bir ifade, güçlü ve kararlı bir yürüyüş tarzını yansıtır.

Yay Yükselen

Serbest ve maceracı bir görünümle öne çıkan Yay yükselenler, uzun bacaklar ve atletik bir yapıya sahiptir. Açık ve neşeli bir ifade, hızlı ve enerjik bir yürüyüş tarzını yansıtır.

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Oğlak Yükselen

Ciddi ve profesyonel bir görünümle dikkat çeken Oğlak yükselenler, disiplinli ve düzenli bir duruş sergilerler. Ciddi ve odaklanmış bir ifade, yavaş ve kararlı bir yürüyüş tarzını yansıtır.

Kova Yükselen

Benzersiz ve özgün bir görünümü temsil eden Kova yükselenler, modern ve yenilikçi bir tarza sahiptir. Bağımsız ve aykırı bir ifade, hızlı ve ilginç bir yürüyüş tarzını yansıtır.

Balık Yükselen

Duyarlı ve hayalperest bir görünümle öne çıkan Balık yükselenler, genellikle yumuşak ve ince bir yapıya sahiptir. Dalgın ve içsel bir ifade, yavaş ve hafif bir yürüyüş tarzıyla tamamlanır.

Unutmayın ki astrolojik yükselen burçlar, kişilik ve dış görünüş hakkında sadece bir ipucu sağlar ve tam bir portre için genel bir bakış açısı sunar. Astroloji, her birimizi eşsiz kılan özellikleri keşfetmemize yardımcı olabilir.

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