Mardin'de 3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri törenle tamamlandı.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlendi. Ödül töreni Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda yapıldı.

Sunuculuğunu Sultan Sarohan ve Erkan Çelik'in üstlendiği törende, bu yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçıları anıldı.

Festival Başkanı Zeki Sincar, törende yaptığı konuşmada festivali Mardin'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gelecek yıl da festivallere devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından sinema oyuncusu Ali Sürmeliye, jüri başkanı sanatçı Cem Özer ve davetliler tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi.

Ödüller

Finalinde 10 kısa ve 5 uzun metrajlı filmin yarıştığı festivalde Mori birinci, Tavuk Suyuna Çorba ikinci, 326 ise üçüncü oldu.

Ayrıca Kalem ve Kızım Gibi Kokuyorsun filmlerine jüri ödülleri verildi.

