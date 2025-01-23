Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Sunulan Araziler

Mardin'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Midyat ilçesinde, yatırımcılar ve arazi arayanlar için büyük fırsatlar sunuluyor. Midyat İcra Dairesi Müdürlüğü, UYAP aracılığıyla iki ayrı araziyi icra yoluyla satışa çıkarıyor.

7 Dönümlük Arazi Düzooba Mahallesi’nde

İlk olarak, Düzooba Mahallesi'nde yer alan 7.774 metrekarelik arsa, 661.645 TL muhammen bedelle satışa sunulmakta. Bu arsa, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Konum: Düzooba Mahallesi / Hükümet

Yüzölçümü: 7.774 m²

Muhammen Bedel: 661.645 TL

Dosya No: 2024/126 TLMT

İlk Satış Günü: 28.02.2025 13:39



14 Dönümlük Arazi Çamyurt Mahallesi’nde

İkinci olarak, Çamyurt Mahallesinde yer alan 14.209,50 metrekarelik geniş arazi ise 961.841 TL muhammen bedelle alıcılarını bekliyor. Bu büyük arazi, farklı ticari faaliyetler için geniş olanaklar sunuyor.

Konum: Çamyurt Mahallesi / Hükümet, Homo Mevkii, 115 Ada, 14 Parsel

Yüzölçümü: 14.209,50 m²

Muhammen Bedel: 961.841 TL

Dosya No: 2024/98 TLMT

İlk Satış Günü: 28.02.2025 14:08

İcradan satışa sunulan bu iki arazinin geniş yüzölçümü, tarım, hayvancılık ve turizm gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceği düşünülmektedir. Yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendirilen bu araziler, Mardin'in gelişen potansiyelini yansıtıyor.