Marmaris'te 2200 Yıllık Bronz Kadın Heykeli İlk Kez Sergilendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan tarihi bir eser, sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Beş yıl önce balıkçıların ağına takılan ve sonrasında koruma altına alınan 2200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sergilendi.

17 Kasım 2020 tarihinde Hisarönü Körfezi'nde, 'Azimler' isimli trol teknesinin balıkçıları tarafından bulunan heykelin, başı ve kolları eksik ve içi boş döküm şeklinde olduğu belirlendi. Heykelin Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bildirilmesinin ardından, Marmaris Müzesi'ne nakli gerçekleştirildi ve gerekli koruma önlemleri alındı.

Konservasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından heykel, yeniden Marmaris Müzesi'ne getirildi. Bronz kadının heykeli ve çevresindeki kazılardan çıkan başka eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği '102 Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesi kapsamında 'Denizden Gelen Kadın' adlı sergide yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Daire Başkanı Fügen Karaman, Marmaris Kale Müze'deki açılış töreninde Anadolu'nun geleneksel değerlerini modern bir yaklaşımla sergilemenin önemini vurguladı. Karaman, sergide yer alan 95 eserden 93'ünün ilk kez ziyaretçilerle buluştuğunu belirtti.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, sergi salonunun kalenin komutan odası olarak kullanılan bölümünde gerçekleştirildiğini ifade etti. Atabey, müzenin ziyaretçi sayısının hızla arttığını, 2024’te hedeflerinin 180 bin ziyaretçiye ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise ilçedeki arkeolojik kazılara destek verdiklerini ve kültürel çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Milattan önce 2. yüzyıldan kalma olan heykel, Helenistik dönem özelliği taşırken, aynı zamanda Roma dönemi eseri olarak kayıtlara geçti. Heykel, khiton üzerine hymation (Helenistik ve Roma dönemi kıyafetleri) giyen bir kadın figürü olarak tasvir edilmiş.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıl önce balıkçıların ağına takılan, ardından koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sanatseverlerle buluştu. Sanatseverler heykelle fotoğraf çektirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıl önce balıkçıların ağına takılan, ardından koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sanatseverlerle buluştu. Sanatseverler heykelle fotoğraf çektirdi.