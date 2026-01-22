Marmaris'te Kuvvetli Fırtına: Rüzgar Hızı Yer Yer 90 km/saat

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:46
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli fırtına ve bugün başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Hızı yer yer 90 km/saate ulaşan rüzgar nedeniyle ilçede elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi ve çatı kaplamaları uçtu.

Etkiler ve yerel çalışmalar

Kırsal mahallelerde bazı yollar, devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Depolarda bulunan malzemeler ise fırtınanın etkisiyle savruldu. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yollara devrilen ve kırılan ağaçları temizlerken, belediye ekipleri çöp ve çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki tüm ekipler, olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yapıyor.

Hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinin kıyı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapılmıştı. Açıklamada, "21 Ocak 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden başlayarak 22 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerine kadar Muğla kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Datça, Marmaris ve Bodrum’da yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

