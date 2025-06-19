Marmaris'teki Amos Antik Kenti Tiyatrosu'nda Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Marmaris’te Tarih Canlanıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Amos Antik Kenti'nde, tiyatro yapısının orkestra bölümündeki çevre düzenlemesi tamamlandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kazı statüsüne alınan antik şehir, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde yeniden hayat buluyor.

Proje Kapsamında Sürdürülen Çalışmalar

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ve Martı Otel ile Marina'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer öncülüğünde 2025 yılına kadar devam edecek.

Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli kazı haftasında, tiyatro yapısındaki orkestra bölümünün çevre düzenlemesinin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

Antik Kentteki Yenilikler

Açıklamada, "Kentin orta terasında yer alan Apollon Samnaios Tapınağı etrafında çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. 2023 yılından bu yana süregelen, kentin sivil yaşamına dair önemli ipuçları sunan sivil yapılar bölgesindeki kazılar da devam ediyor," ifadelerine yer verildi.

Antik tiyatronun sahne binası, Akropol'deki Athena Kutsal Alanı (Temenos) ve kuzey surlarda kazı, sondaj, belgeleme, basit onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri yürütülüyor. Aynı zamanda tespit edilen mimari kalıntılar için derz, capping ve basit koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor. Antik kentin deneyimlenmesini kolaylaştıracak modern yürüyüş güzergahı onarım çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Amos'ta atılan her adım, binlerce yıllık tarihin izlerini geleceğe taşıma amacını taşıyor. Ayrıca, kazı başkanı Gürbüzer ve ekibine teşekkür edildiği belirtiliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nin tiyatro yapısı orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüne alınan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina sponsorluğunda sürdürülüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nin tiyatro yapısı orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüne alınan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina sponsorluğunda sürdürülüyor.