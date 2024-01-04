Mars Oğlak Burcunda 13 Şubat'a kadar seyahat edecek! Bu dönemde ilişkilerinizde nasıl davranmalısınız?

Mars Oğlak burcunda: ne anlama geliyor?

Dinçer Güner Anlatıyor, Bugün Mars, Oğlak burcuna giriyor ve 13 Şubat'a kadar burada kalacak. Peki, bu ne demek? Mars, astrolojide güç, hareket, mücadele ve rekabet gibi temaları temsil eden bir gezegendir. Aynı zamanda savaş, düşmanlık, silah, cesaret, agresyon, öfke ve cinayet gibi olumsuz konularla da ilişkilendirilir. Mars, malefik yani kötücül bir gezegen olarak kabul edilir.

Oğlak Burcu: Disiplinli ve başarılı

Oğlak burcu ise, hükümetler, inşaat sektörü, düzen, sistem, prestij, sağlık, yargı, iktidar, mühendislik, tarih, eski yapılar ve kurumsal firmalar gibi konularla bağlantılıdır. Oğlak burcu, disiplinli, çalışkan, özverili, mesafeli, sorumlu, güvenilir ve başarılı bir burçtur. Oğlak burcunun en önemli özelliği, iş hayatında yönetici olma, strateji belirleme ve statü kazanma arzusudur.

Mars Oğlak burcunda: Ne beklemeliyiz?

Mars, Oğlak burcunda olduğu sürece, yukarıda saydığımız konularda daha fazla harekete geçme, mücadele etme, risk alma ve rekabet etme eğilimi gösterebiliriz. Bu, iş hayatında başarı elde etmek, kariyerimizi ilerletmek, sorumluluklarımızı yerine getirmek için fırsatlar sunabilir. Ancak, aynı zamanda savaş, düşmanlık, agresyon, öfke ve cinayet gibi olumsuz durumlarla da karşılaşabiliriz. Bu nedenle, Mars Oğlak burcunda iken, dikkatli, sabırlı ve mantıklı olmaya çalışmalıyız.

Mars Oğlak burcunda nasıl etkiler?

Mars, Oğlak burcunda yücelir. Bu, Mars'ın Oğlak burcunda en güçlü olduğu anlamına gelir. Mars, kas ve fiziksel gücü temsil eder. Oğlak, düzen ve disiplini seven bir burçtur. Mars, Oğlak burcuna girdiğinde, kişi bir asker ve bir ordu gibi güç kazanır. Bir komutan edasıyla herkesi yönetmeyi sever. Ancak, bu askeri bir yönetimdir. Kurallar, Mars'ın koyduğu sınırlamalar çerçevesinde uygulanmalıdır.

Bu dönem, zorlu işleri ve projeleri başlatmak, uzun vadeli planlar yapmak ve zorlu engellerin üstesinden gelmek için mükemmel bir zamandır. Mars, Oğlak burcunda, girişimlerimizde daha ciddi, disiplinli ve güçlü bir kendini-kontrol becerisi ve profesyonellikle hareket etmemizi sağlar. Gücümüzü doğru bir biçimde ortaya koyarak, başarıya ulaşabiliriz.

Mars Oğlak burcunda nelere dikkat etmeliyiz?

Mars, Oğlak burcunda, bazen işini yapmayan, hakkıyla enerjisini işine vermeyen kişilere yönelik hoşnutsuzluk göstermeyi de ifade eder. Bu durumda, çevremizde tutucu ve muhafazakar bir değer anlayışıyla hareket eden kişilerle karşılaşabiliriz. Belki de biz, kendi gelenek ve göreneklerimize ters düşen durumlardan haz etmeyebiliriz.

Ancak, Mars'ın Oğlak'taki enerjisi aynı zamanda çok katı ve kontrolcü olabilir. Bu nedenle, bu transit sırasında esneklik ve uyum da önemlidir. İnsanların aşırı hırs ve katılıkla hareket etmeleri, stres ve tükenmişlikle sonuçlanabilir. Bu nedenle, hedeflere ulaşırken dengeli bir yaklaşım benimsemek ve zaman zaman durup rahatlamak önemlidir.