MASKİ’den Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'ne Kalıcı Altyapı Çözümü

Çalışma detayları ve hedef

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde çeyrek asrı aşkın süredir devam eden altyapı sorunlarını çözmek için kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Birinci etabı tamamlanan projenin ikinci etabında yağmursuyu ve kanalizasyon hatları döşeniyor, bölge modern üstyapısıyla yenilenecek.

İkinci etap kapsamında 6 kilometreyi bulan yeni hatlar döşenirken, sahada 3 bin 900 metre yağmursuyu hattı ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri üstyapıyı baştan sona yenileyecek.

Özellikle yağışlı havalarda yaşanan su baskınları ve fosseptik kaynaklı sorunlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan sanayi esnafı, yürütülen kapsamlı çalışmalar sayesinde kalıcı çözüme kavuşacak.

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda, esnafımızın yıllardır süregelen mağduriyetini kalıcı olarak gidermek için titizlikle çalışıyoruz. İkinci etabı da kısa sürede tamamlayarak üstyapı çalışmalarına zemin hazırlayacağız. Sanayi sitemiz modern ve sorunsuz bir yapıya kavuşacak" dedi.

Bölgede 27 yıldır altyapı sorunu yaşandığını ifade eden sanayi esnafı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaflardan Hakkı Emre Güner, "2003’ten beri buradayım. Yol, kanalizasyon ve yağmur hattı sorunlarıyla mücadele ediyorduk. Başvurmadığımız yer kalmamıştı. 27 yıllık sorunumuz nihayet çözülüyor" diye konuştu.

Muharrem Güven ise yıllardır fosseptik kullandıklarını belirterek, "Yağmurda her yer çamur oluyordu. Besim Başkanımızın bu soruna el atması bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Emre Katre de, "Başkanımız söz vermişti ve sözünde durdu. Altyapı yoktu, fosseptikler taşıyordu. Bu çalışmalar bittiğinde hepimiz rahat edeceğiz" dedi.

Üretim tesislerinde su baskınları nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü belirten Niyazi Dinç, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin gerçek anlamda bir sanayi sitesine dönüşeceğini vurgulayarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ’NİN AKHİSAR KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ’NDE BAŞLATTIĞI KAPSAMLI ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA, YILLARDIR SU BASKINLARI VE FOSSEPTİK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDEN SANAYİ ESNAFI RAHAT BİR NEFES ALIYOR. İKİNCİ ETAPTA 6 KİLOMETREYİ BULAN YENİ HATLAR DÖŞENİRKEN, BÖLGE MODERN ÜSTYAPISIYLA YENİLENECEK.