MASKİ’den Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'ne Kalıcı Altyapı Çözümü

Manisa Büyükşehir ve MASKİ, Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde 3 bin 900 m yağmursuyu ve 2 km kanalizasyon hattı döşeyerek yıllardır süren altyapı sorunlarını çözüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:20
MASKİ’den Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'ne Kalıcı Altyapı Çözümü

MASKİ’den Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'ne Kalıcı Altyapı Çözümü

Çalışma detayları ve hedef

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde çeyrek asrı aşkın süredir devam eden altyapı sorunlarını çözmek için kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Birinci etabı tamamlanan projenin ikinci etabında yağmursuyu ve kanalizasyon hatları döşeniyor, bölge modern üstyapısıyla yenilenecek.

İkinci etap kapsamında 6 kilometreyi bulan yeni hatlar döşenirken, sahada 3 bin 900 metre yağmursuyu hattı ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri üstyapıyı baştan sona yenileyecek.

Özellikle yağışlı havalarda yaşanan su baskınları ve fosseptik kaynaklı sorunlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan sanayi esnafı, yürütülen kapsamlı çalışmalar sayesinde kalıcı çözüme kavuşacak.

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda, esnafımızın yıllardır süregelen mağduriyetini kalıcı olarak gidermek için titizlikle çalışıyoruz. İkinci etabı da kısa sürede tamamlayarak üstyapı çalışmalarına zemin hazırlayacağız. Sanayi sitemiz modern ve sorunsuz bir yapıya kavuşacak" dedi.

Bölgede 27 yıldır altyapı sorunu yaşandığını ifade eden sanayi esnafı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaflardan Hakkı Emre Güner, "2003’ten beri buradayım. Yol, kanalizasyon ve yağmur hattı sorunlarıyla mücadele ediyorduk. Başvurmadığımız yer kalmamıştı. 27 yıllık sorunumuz nihayet çözülüyor" diye konuştu.

Muharrem Güven ise yıllardır fosseptik kullandıklarını belirterek, "Yağmurda her yer çamur oluyordu. Besim Başkanımızın bu soruna el atması bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Emre Katre de, "Başkanımız söz vermişti ve sözünde durdu. Altyapı yoktu, fosseptikler taşıyordu. Bu çalışmalar bittiğinde hepimiz rahat edeceğiz" dedi.

Üretim tesislerinde su baskınları nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü belirten Niyazi Dinç, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin gerçek anlamda bir sanayi sitesine dönüşeceğini vurgulayarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ’NİN AKHİSAR KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ’NDE BAŞLATTIĞI...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ’NİN AKHİSAR KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ’NDE BAŞLATTIĞI KAPSAMLI ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA, YILLARDIR SU BASKINLARI VE FOSSEPTİK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDEN SANAYİ ESNAFI RAHAT BİR NEFES ALIYOR. İKİNCİ ETAPTA 6 KİLOMETREYİ BULAN YENİ HATLAR DÖŞENİRKEN, BÖLGE MODERN ÜSTYAPISIYLA YENİLENECEK.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ’NİN AKHİSAR KARAOSMANOĞLU SANAYİ SİTESİ’NDE BAŞLATTIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tipi Nedeniyle Kabadüz-Çambaşı Yolu Trafiğe Kapandı
2
Ulus’ta yanan mobilya atölyesinde hasar tespiti başlatıldı
3
Giresun Yaylalarında Kar 1,5 Metreye Ulaştı — Yayla Yolları Kısmen Açık
4
Merkezefendi Belediyesi'ne Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi
5
Bayburt'ta çığ ve buzlanma tehlikesi: Salmankaş ile Araklı yolu uyarısı
6
Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg
7
Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları Yayınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları