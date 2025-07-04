Max Richter İstanbul Caz Festivali'nde Harbiye'de Sahne Aldı

Besteci ve piyanist Max Richter, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi.

Sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşarak "The Blue Notebooks" ve "In A Landscape" albümlerinden eserler sundu.

Konserin başında sahneye çıkan Richter, "Nihayet İstanbul'dayız" diyerek seyircileri selamladı ve "Burada olmaktan ve bu akşam sizin için çalmaktan gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Richter, "In A Landscape" albümündeki zıtlıkları bir araya getirme amacından bahsederek, "Giderek daha fazla bölünen bir dünyada yaşıyoruz ve çok farklı olan, aynı alanda bir arada var olabilen şeylerle barışmak istedim. Yani müziğimde elektronik müzik ve enstrümantal müzik var." dedi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren etkinlikte, klasik müzik geleneğini elektronik altyapıyla birleştiren sanatçıya güçlü bir ilgi vardı.

Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

32. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz'a kadar sürecek. Bu kapsamda, Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin bugün Fransız Sarayı'nda sahne alacak. Michelangelo Scandroglio ile Hakan Başar Trio ve Chiara Civello ise, 5 Temmuz tarihinde İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıca, müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello 8 Temmuz'da Swissotel'de performans sergileyecek. Brezilyalı sanatçı Roge ise 9 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda festival sahnesini renklendirecek.

Caz Vapuru ile Boğaz’da Müzik Keyfi

Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta sahne alacak. Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da aynı mekanda performans sergileyecek. 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser deneyimi yaşatacak.

Gece Gezmesi konserleri ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız seslere ev sahipliği yapacak.

Besteci ve piyanist Max Richter, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.

Besteci ve piyanist Max Richter, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.