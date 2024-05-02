Mayısa olmadan pizza hamuru yapacaksınız! 10 dakikada hazır mayasız pizza hamuru

Mayısa kullanmadan pizza hamuru yapmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAYASIZ PİZZA HAMURU TARİFİ

Mayısa kullanmadan pizza hamuru yapmak çok basit! Mayısasız pizza hamuru için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 fincan un, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, isteğe bağlı iki çay kaşığı sarımsak tozu, isteğe bağlı bir çay kaşığı kekik, 2/3 su bardağı su, dörtte bir su bardağı zeytinyağı. İlk olarak bir kabın içinde un, kabartma tozu, tuz, sarımsak tozu, kekik iyice karıştırılır.





Hazırlanan karışımın ortası açılır ve ortasına su ve yağ dökülerek iyice yoğrulur. Yoğrulan hamur beş dakika dinlendirilir. İkiye bölünür ve bir tanesi yağlı kağıt serilen fırın tepsisine, diğeri de nemli temiz bir havlu ile üstü kapatılarak kenara kaldırılır. Tepsinin içine koyulan hamura elle şekil verilir. Daha sonra kenarları dışında her yerine kürdan batırılır. Bu şekilde hamur eşit şekilde pişer. Hamurun üstüne pizza sosu sürüp istediğiniz gibi süsleyip önceden ısıtılan fırında kenarları altın sarısı alana kadar 20 dakika pişirilebilir.