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MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Okullar açılmadan MEB personel eksiğini TYP’den tamamlıyor. TYP olarak ülke genelinde MEB bünyesinde bir çok kadroda alım yapılacağı bilinirken, konu ile alakalı milyonlarca birey yapılacak olan açıklamayı yakından bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:43
MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Okullar açılmadan MEB personel eksiğini TYP’den tamamlıyor. TYP olarak ülke genelinde MEB bünyesinde bir çok kadroda alım yapılacağı bilinirken, konu ile alakalı milyonlarca birey yapılacak olan açıklamayı yakından bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Türkiye genelinde temizlik personeli dahil olmak üzere, on binlerce personel alımı yapacak. Uzun zamandır beklenen bu açıklama, iş arayanlar için yeni bir umut ışığı olurken, MEB hangi illerde TYP personeli alacak? TYP başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Bu kapsamda okullarımızda görev yapacak temizlik personeli, idari personel ve diğer destek personeli olmak üzere birçok alanda geçtiğimiz dönem itibari ile boşalan kadrolar doldurulacak.

MEB TYP’Lİ ALIMI

Her sene TYP programı ile geçici istihdam sağlanan binlerce personel alımı yapılıyor. Eylül ayının başında okulların açılacak olmasından mütevellit, MEB’e bağlı olarak TYP istihdamı konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor. Sosyal medya da MEB TYP’li alımı için başvuruların 20 Ağustos’ta başlayacağı ifade edilse de henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak okulların açılması 1 aydan az bir vakit kala, Ağustos ayının ortasına kadar alımların başlaması gerekiyor.

TL

Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda geçici işçi olarak çalışma imkanı sağlayacak bu alımlar alakalı olarak başvuru koşulları da merak ediliyor. Henüz netleşmeyen başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte, Türkiye genelindeki 81 ilde istihdam edilecek personelin listesi de netleşecek.

MEB’DEN ON BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM

Her sene açık kadrolarını İŞKUR TYP programı ile tamamlayan MEB, yeni eğitim yılından önce on binlerce personelin ülke genelindeki okullarda istihdam edeceğini belirtti.

MEB TYP’Lİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

MEB bünyesinde geçici süre ile çalışacak olan adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almamak gibi genel şartları taşımaları gerekiyor.

TYP PERSONEL ALIMINDA SON DAKKA DEĞİŞİKLİK

İŞKUR üzerinden yapılan başvurular sonucunda istihdamı gerçekleşen adaylar, TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 6 ay görev almaktaydı. Son dakika alınan karar doğrultusunda bu süre 9 aya yükseltildi. Yani artık TYP personeli, 6 ay yerine 9 ay boyunca görev alabilecek.

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