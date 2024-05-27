Memur alımlarına bir yenisi daha eklendi! Kamu personellerinde yeni yüzler aranıyor

Memur olma hayali kuranlar için harika bir haber var: Kamuya 57 binden fazla personel alımı yapılacak! Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, birçok kamu kurumu kapılarını yeni çalışanlara açıyor. İşte detaylar ve en çok alım yapacak kurumlar:

Öncelikle, bu alımlar birçok farklı kurum ve kuruluşu kapsıyor. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi büyük bakanlıklar başta olmak üzere birçok devlet dairesi yeni personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı özellikle hastanelerdeki personel eksikliğini gidermek için büyük bir alım yapacak. Hemşireler, doktorlar, teknisyenler ve diğer sağlık çalışanları için binlerce kadro açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ise öğretmenler ve diğer eğitim personeli için ciddi sayıda alım yapacak. Bu da demek oluyor ki, öğretmen adayları için de büyük fırsatlar var. İşte diğer detaylar...





MEMUR OLMA HAYALİ KURANLAR İÇİN HABER

Adalet Bakanlığı, yeni hakim ve savcı alımlarının yanı sıra zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer destek personeli için de önemli sayıda alım gerçekleştirecek. Bu durum, hukuk mezunları ve adliye personeli olmak isteyenler için büyük bir şans.

Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı da güvenlik güçlerine takviye yapmak amacıyla polis ve jandarma alımları yapacak. Bu da güvenlik alanında kariyer yapmayı düşünenler için önemli bir fırsat. Belediyeler ve diğer yerel yönetimler de yeni personel alımı yapacak kurumlar arasında. Bu alımlar, şehirlerdeki hizmetlerin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Alımlar sadece büyük şehirlerle sınırlı değil, aynı zamanda küçük şehirler ve kasabalar için de geçerli. Böylece, herkes yaşadığı yere yakın bir kamu kurumunda çalışma şansı bulabilecek. Başvurular genellikle online olarak yapılacak ve birçok kurum KPSS puanı şartı arayacak. Ancak bazı kurumlar farklı değerlendirme kriterleri de uygulayabilir, bu yüzden başvuru yapmadan önce ilgili kurumun şartlarını dikkatlice incelemek önemli.





Sonuç olarak, kamuya 57 binden fazla personel alımı yapılacak olması, iş arayanlar ve memur olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat. Her alanda farklı pozisyonlar açılacak, bu yüzden herkes kendi yetenek ve ilgilerine uygun bir iş bulma şansına sahip olacak. Başvuru süreçlerini kaçırmamak ve gerekli belgeleri hazırlamak için şimdiden hazırlıklara başlamakta fayda var. Bu büyük alım dalgası, hem kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak hem de işsizlik oranını düşürecek. Haydi, başvurularınızı yapın ve bu fırsatı kaçırmayın!

2024 yılı kamu alımları tam gaz devam ediyor! Toplamda 57 binden fazla memur ve personel alımı yapılacak. KPSS puanı olan veya olmayan herkes için birçok pozisyonda iş imkanları sunuluyor. İşte bu heyecan verici alımlarla ilgili tüm detaylar:

Hangi Kurumlar Kaç Personel Alacak?

Sağlık Bakanlığı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. Hastanelerde doktor, hemşire ve teknisyen açığını kapatmak için büyük bir alım yapacaklar. Sağlık sektöründe iş arayanlar için harika bir fırsat!

Eti Maden: 218 sürekli işçi ve memur alacak. Madencilik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için ideal.

TÜBİTAK: 236 araştırmacı, teknik ve destek personeli alacak. Bilimsel araştırmalarda görev almak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Tarsus Üniversitesi: 7 sözleşmeli personel alacak. Akademik kariyer düşünenler buraya göz atmalı.

TPAO:** 150 personel alımı yapacak. Petrol ve enerji sektöründe çalışmak isteyenler için harika bir fırsat.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1489 personel alımı yapacak. Sosyal hizmetlerde kariyer yapmayı planlayanlar için büyük bir şans.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 15 uzman yardımcısı alacak. Veri güvenliği ve kişisel veri koruma alanında çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat.

Türkşeker: 390 sürekli işçi alacak. Gıda sektöründe çalışmak isteyenler için ideal.

Gençlik ve Spor Bakanlığı:16 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Spor ve bilişim alanında kariyer yapmak isteyenler buraya bakmalı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi:37 sözleşmeli personel alacak. Akademik pozisyonlar arayanlar için fırsat kapıda.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü:10 sözleşmeli personel alacak. Maden ve petrol sektöründe çalışmak isteyenler için ideal.

Mersin Üniversitesi:** 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Üniversitede bilişim alanında çalışmak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı.

TİKA: 13 sözleşmeli personel (temizlik ve şoförlük) alacak. Hizmet sektöründe çalışmak isteyenler için fırsat.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi:** 2 bilişim personeli alacak. Bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyenler için ideal.

Sayıştay: 4 sözleşmeli personel alacak. Denetim alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat.

**Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü:** 8 sürekli işçi alacak. Denizcilik sektöründe çalışmak isteyenler buraya göz atmalı.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Her kurumun kendine özgü alım şartları ve başvuru süreçleri var. Adaylar, başvurmak istedikleri kurumun resmi internet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir ve gerekli belgeleri hazırlayabilir. KPSS puanı şartı arayan ve aramayan pozisyonlar mevcut. Bu yüzden dikkatlice incelemek ve başvuru şartlarına uygun şekilde hazırlık yapmak önemli.

Bu alımlar, iş arayanlar için büyük bir fırsat. Kamuya girmek isteyen herkes için kapılar açılıyor. Hazırlıklarınızı yapın, başvurularınızı kaçırmayın!

KPSS Puanı Olmadan da Kamuya Girme Şansı

Kamuya personel alımlarında bazı kurumlar KPSS puanı şartı aramıyor. Bu da KPSS puanı olmayan adaylar için büyük bir fırsat. Bazı kurumlar ise belirli KPSS puan türlerinde ve alt puan türlerinde puan şartı arıyor. KPSS puanı olmayan adaylar, bu kurumlara başvurarak kamu sektöründe iş bulabilirler. İşte bu geniş kapsamlı alımlarla ilgili detaylar:

### Geniş Kapsamlı Alımlardan Haberdar Olmak İçin

Kamu alımlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için birkaç yolu takip edebilirsiniz:

1. Resmi Gazete:*Kamu alımlarının resmi duyuruları burada yayımlanır. Bu yüzden düzenli olarak Resmi Gazete'yi kontrol etmekte fayda var.

2. Kurumların Web Siteleri ve Sosyal Medya Hesapları:** Her kurum kendi alımlarıyla ilgili detayları web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında duyurur. İlgilendiğiniz kurumların sitelerini ve hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

3. Güncel Haber Siteleri: Kamu alımlarıyla ilgili güncel haberleri takip ederek yeni duyurular ve başvuru detayları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

4. Kamu Alımları Uzmanlaşmış Web Siteleri ve Platformlar:** Bu tür siteler ve platformlar kamu alımlarıyla ilgili en detaylı bilgileri sunar. Bu siteleri takip ederek, başvuru süreçleri, alım şartları ve diğer önemli bilgiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KPSS'siz İş Fırsatları

KPSS puanı olmayan adaylar için bazı kurumlar kapılarını açıyor. Bu, özellikle kamu sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir avantaj. Kurumlar, farklı kriterlere göre alım yapabilirler, bu yüzden her kurumun başvuru şartlarını dikkatlice incelemek önemli. KPSS puanı olmadan kamu sektöründe iş bulma şansını kaçırmamak için yukarıdaki yöntemleri kullanarak güncel alımları takip edebilirsiniz.

İşin Özeti

Kamu alımları hız kesmeden devam ediyor ve KPSS puanı olsun ya da olmasın, herkes için fırsatlar mevcut. Kamuya girmek isteyenlerin bu fırsatları değerlendirmesi ve gerekli hazırlıkları yapması gerekiyor. Resmi Gazete, ilgili kurumların web siteleri ve sosyal medya hesapları, güncel haber siteleri ve kamu alımları konusunda uzmanlaşmış web siteleri en iyi bilgi kaynaklarınız olacak. Takipte kalın ve başvurularınızı kaçırmayın!