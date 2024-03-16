Memur olmak için son fırsat! KPSS'den 55-58-60 puan alan MSB memur alımına başvurabilecek!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki memur alım sürecine ilişkin başvuruların sonuçları ve oluşan minimum puanlar açıklanmıştır. İşte her branş için belirlenen taban puanlar ve ilgili süreç hakkında bilgiler.





Her branş için KPSS’den alınan en düşük puanlar şöyle sıralanmaktadır:



Aşçı pozisyonu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) bünyesinde yapılan alımlarda en düşük puan 68,37267 olarak kaydedilmiştir.

Çocuk Eğitimcisi kadrosu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) tarafından belirlenen taban puan 79,81528 olmuştur.

Diyetisyen branşı için K.K.K. alımlarında minimum puan 88,47995 olarak tespit edilmiştir.

Fırıncı görevi için HV.K.K. alımında en az puan 57,35223 olarak belirlenmiştir.

Garson alımında MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) için gereken en düşük puan 58,48370 olmuştur.

Hemşire alımı kapsamında MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) için açıklanan taban puan 71,19033 olarak açıklanmıştır.

Hesap Sorumlusu pozisyonu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alımlarında en düşük puan 73,57109 olarak ilan edilmiştir.

Hizmetli pozisyonu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alımlarında belirlenen taban puan 80,08114 olarak açıklanmıştır.

İstatistikçi kadrosu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) tarafından duyurulan minimum puan 75,20303 olmuştur.

Kaloriferci görevi için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alımında en düşük puan 70,86768 olarak kaydedilmiştir.

Maaş Mutemeti alımı kapsamında MSÜ için gereken taban puan 70,81697 olarak belirlenmiştir.

Mal Sorumlusu pozisyonu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) bünyesinde yapılan alımlarda en az puan 82,76979 olmuştur.

Memur alımında MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) için açıklanan en düşük puan 71,04991 olarak ilan edilmiştir.

Memur (Gerçekleştirme) için MSÜ alımlarında belirlenen minimum puan 71,80069 olmuştur.

Mimar kadrosu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alım sonuçlarında en düşük puan 92,03339 olarak duyurulmuştur.

Mühendis (Bilgisayar) pozisyonu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) tarafından belirlenen taban puan 67,19670 olarak açıklanmıştır.

K.K.K. bünyesinde Mühendis (Çevre) pozisyonu için alım sonucu 78,67076 puan ile netleşti.

MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) tarafından Mühendis (Harita) kadrosuna yapılan alım 86,30162 puan ile sonuçlandı.

Mühendis (İnşaat) görevi için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alımında 89,58209 puan gerekti.

K.K.K. Mühendis (Makine) alımında 83,86673 puan ile başvuru sonuçlandırıldı.

Mütercim (İngilizce) pozisyonu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alımı 56,67038 puan ile belirlendi.

MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) Şoför alımında 73,01874 puan ile sonuç açıklandı.

Aynı kurum için Tekniker (Aşçı) alımı 67,14572 puan ile tamamlandı.

Tekniker (Bilgisayar Programlama) için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alım sonucu 77,27303 puan oldu.

Tekniker (Bilgisayar) kadrosu için belirlenen puan 57,68778 olarak kaydedildi.

Tekniker (Elektrik-Elektronik) görevi için alım sonucu 74,54333 puan ile netleşti.

Tekniker (Hrt. ve Kadastro) için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alımı 79,75372 puan ile sonuçlandı.

Tekniker (Matbaa) pozisyonu için alım sonucu 67,26302 puan olarak duyuruldu.

Teknisyen (Acil Tıp) için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alımında 78,37355 puan gerekti.

Teknisyen (Elektrik) alımı 75,71273 puan ile sonuçlandırıldı.

Teknisyen (Kaporta) için belirlenen puan 70,14655 oldu.

Teknisyen (Sıhhi Tesisat) görevi için alım sonucu 66,40812 puan ile açıklandı.

MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) Terzi alımında 71,33189 puan ile sonuç duyuruldu.

Aynı kurumun Uzman pozisyonu için alım sonucu 75,75428 puan oldu.

DZ.K.K. için Uzman alımı 75,67774 puan ile netleşti.

V.H.K.İ. kadrosu için MSB (HRT.GN.MD.LÜĞÜ) alımı 70,83158 puan ile tamamlandı.

MSB MEMUR ALIM SÜRECİ NASIL OLUYOR?

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan yeni kamu personeli seçim sürecinde, adayların belge inceleme ve mülakat işlemleri 18 ile 22 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.

MSB İŞE ALIM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen kamu görevlisi seçim sürecinde, adayların belirlenen tarihlerde ‘MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adresine (Mamak/ANKARA) gelmeleri beklenmektedir. Adaylar, asgari puan limitleri ve sınav sonuçlarına dair detaylı bilgilere Milli Savunma Bakanlığı’nın Personel Temin web portalı üzerinden ulaşabilirler