Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılı için 200 Aday Meslek Memuru alımı yapacağını duyurdu. 8 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, KPSS şartı aranmaksızın yapılacak alım için başvurular başladı. Adayların başvurularını elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda, başvurular 16 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 10 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir. İşte başvuru süreci, şartlar ve diğer detaylar...

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Dışişleri Bakanlığı, 200 Aday Meslek Memuru için Giriş Sınavı başvurularını başlattı. Adaylar, başvurularını 16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirebilecekler. Son başvuru tarihi ise 10 Eylül 2024. Adayların, başvurularını yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Bu süreçte herhangi bir fiziki başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihleri: 16 Ağustos - 10 Eylül 2024

Başvuru için BURAYA tıklayın

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

Bu alım sürecinde dikkat çeken en önemli detay, KPSS şartı aranmaksızın memur alımı yapılacak olmasıdır. Adaylar, belirli yabancı dillerde gerçekleştirilecek sınavlara katılarak değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Alım yapılacak diller arasında İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Sırpça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, Yunanca, Ermenice, Portekizce ve İbranice yer alıyor.

Aday Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev alan, yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Bu memurlar, Türkiye’yi yurtdışında temsil ederek ülkenin çıkarlarını savunur ve diplomatik ilişkilerin yürütülmesinde aktif rol oynarlar.



BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapacak adayların, Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen genel ve özel şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında yaş, eğitim ve yabancı dil yeterliliği gibi kriterler bulunmaktadır.

Yaş Şartı:

Adayların, 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bu da 01.01.1989 ve sonrasında doğmuş olan adayların başvuru yapabileceği anlamına geliyor.

Eğitim Şartı:

Başvuruda bulunacak adayların, lisans düzeyinde en az dört yıllık bir eğitim veren fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir. Başvuru yapabilecek bölümler arasında uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji gibi bölümler yer alıyor. Ayrıca, sosyal bilimler veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi almış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış adaylar da başvuruda bulunabilir.

Adaylar, başvuru sürecinde belirli yabancı dillerde yeterlilik göstermek zorundadır. Başvuru yapacak adayların, 2021 yılından itibaren yapılan YDS/e-YDS sınavlarında belirli bir puanı almış olmaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar, yazılı sınava kabul edilecektir.

MEMUR ALIMI YAPILACAK DİLLER VE KONTENJANLAR

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, memur alımı yapılacak diller ve kontenjanlar şu şekildedir:

İngilizce

Fransızca

Almanca

Rusça

Arapça

Farsça

Sırpça

İspanyolca

İtalyanca

Portekizce

Çince

Japonca

Yunanca

Ermenice

İbranice

Adaylar, başvurdukları dillerde yapılacak sınavlarda başarı göstererek meslek memuru olma şansını elde edebilecekler.

GİRİŞ SINAVI VE DEĞERLENDİRME

Aday Meslek Memuru alımında, adaylar öncelikle belirlenen dillerdeki yabancı dil sınavına katılacaklar. Başarılı olan adaylar, daha sonra yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacaklar. Bu sınavlarda adayların, genel yetenek ve genel kültür seviyeleri, analitik düşünme yetileri, problem çözme becerileri ve temsil kabiliyetleri değerlendirilecektir.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan alım süreciyle ilgili sınav sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde açıklanacaktır. Başarılı olan adaylar, Bakanlık bünyesinde eğitimlere alınacak ve ardından görevlendirmeleri yapılacaktır.

