Memur olmak isteyenlere işte fırsat! En az lise mezunu, KPSS 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce açıldı

HSK’dan 27 Sözleşmeli Personel İlanı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Ocak ayında ilan edilen personel alımı için başvurular bugün itibariyle başladı. Adaylar, 9 Şubat 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.





Başvurular, sadece şahsen yapılacak. Adaylar, www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2024 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne müracaat edecekler.

Başvuru Adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA

Eki : 2024 Yılı 4B Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu

HSK, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından 27 sözleşmeli personel alacak. Kontenjan dağılımı şöyle:

15 Sözleşmeli Büro Personeli

12 Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)

Başvuru için genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen niteliklerdir. Bunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Başvuru için özel şartlar ise şunlardır:

Son başvuru günü olan 09/02/2024 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

Büro Personeli ve Hizmetli alımı için adayların 2022 yılında yapılan KPSS’den Lise İçin P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans içn P3 puan türünden; Büro Personeli alımı için en az 70 puan, Hizmeti alımı için en az 60 puan almış olmak,

Sözleşmeli büro personeli için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak.

Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

HSK’nın sözleşmeli personel alımı ile ilgili daha fazla bilgi için www.hsk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.