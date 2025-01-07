Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklandı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını açıkladı. Bekleyiş sona erdi ve zam oranı %11,54 olarak netleşti.

Enflasyon Rakamları Bekleniyordu

Aralık ayında yapılan asgari ücret zammının ardından, kamuoyunun gözü 3 Ocakta açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Yapılan son açıklama ile 6 aylık enflasyon rakamı belirlenmiş ve memur ile emeklinin zam oranı ortaya çıkmış oldu.

Yeni Maaş Hesaplamaları Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılacak değişiklikler resmiyet kazandı. Uzmanlar, yeni maaş hesaplamalarına hızla başladılar.

Kıdem Tazminatı Tavanı da Güncellendi

Yapılan yeni düzenlemeye göre, kıdem tazminatı tavanı da güncellenerek 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendi. Bu değişiklik, memurlar ve emekliler için alım güçlerini artırmayı hedefliyor.