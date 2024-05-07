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Mercimekten beyaz peynir yapabilirsiniz! Şaşırtıcı ancak lezzeti aynı

Mercimekten peynir yapımını daha önce duymuş muydunuz?

Yayın Tarihi: 07.05.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 20:40
Mercimekten beyaz peynir yapabilirsiniz! Şaşırtıcı ancak lezzeti aynı

İnsanlık tarihi ortaya çıktığından beri en temel gıda malzemelerinden olan peynir resmen vazgeçilmezimiz olmuştur. Geleneksel olarak tükettiğimiz peynir inek sütüyle yapılan bir süreç. Fakat günümüz şartlarında mercimekten de peynir yapılabilmektedir: 

Hem vegan hem de laktoz intoleransı olan kişiler tarafından peynir tüketimi yasaktır. Bu kişiler için de mercimekten peynir yapımından bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi mercimek hem yüksek proteine hem de lif oranına sahiptir. Benzersiz kıvam ve lezzet ile ön plana çıkan bu lezzet nasıl yapılır? 

Mercimekten Peynir Yapımı

peynir

Mercimekten peynir yapmak için bazı malzemelere ihtiyacınız vardır. Bu malzemeler arasında;

1 su bardağı mercimek, 

4 bardak su, 

1 tatlı kaşığı tuz, 

1 kaşık zeytinyağı 

Boş bir kaba mercimeği koyarak üzerine suyu koyalım. Ve bir gün bekletelim. 

Mercimeğin suyunu süzüp bol suda yıkayalım. Blender içine su, tuz ve mercimek ekleyip çekelim. Daha sonra bir tavayı yağladıktan sonra karışımı karıştırarak kaynatalım. Kıvam alıp koyulaşıncaya kadar pişirelim. 

Uygun bir kabın içine yayarak dökelim. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyarak bekletelim. 

Dilimledikten sonra servis yapabiliriz. 

Şimdiden afiyet olsun. 

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