Merkür/Neptün Karesinin ilişkiler üzerindeki etkileri nelerdir

AYGÜL AYDIN: MERKÜR/NEPTÜN KARESİNİN ETKİLERİ (8-9-10-11 OCAK 2024)

Merkür, iletişim, zihin, konuşma ve sinir sistemi üzerinde etkili olan bir gezegendir. Bu gezegen, insanların düşünce ve ifade biçimlerini, günlük iletişimlerini ve analitik düşünmelerini de belirler. Bu da, bireylerin aşk ve evlilik gibi kişisel ilişkilerine nasıl yaklaştıklarını etkiler. Merkür’ün durumu ve diğer gezegenlerle olan açıları, bu ilişkilerdeki iletişim ve anlayışı şekillendirir.

MERKÜR/NEPTÜN KARESİNİN ZORLUKLARI

Özellikle Neptün ile kare açı yaptığında, Merkür bazı sorunları ve karışıklıkları gösterir. Neptün, hayal, illüzyon, aldatma ve ruhsallık ile ilgilidir. Bu açı, gerçek ile hayal arasındaki çizginin kaybolduğu, yanılsama ve hayal kırıklığı dolu bir zamanı ifade edebilir. Birey, uzun zamandır inandığı veya hayal ettiği şeylerin gerçekte olmadığını veya umduğu gibi olmadığını anlayabilir. Bu, özellikle romantik ilişkilerde veya evlilikte gerçekleri fark etmeyi güçleştirebilir ve yanlış beklentilerin hayal kırıklığına dönmesine sebep olabilir.

MERKÜR/NEPTÜN KARESİNİN ÇÖZÜMLERİ

Bu açının etkisinde, iletişimde yanlışlıklar, yanlış anlaşılmalar ve gerçeği saptırma eğilimleri artabilir. Kişiler, duygusal olarak net olmayan ve belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Aşk ve ilişkilerdeki hayaller ve beklentiler, gerçek durumla uyumsuz olabilir ve bu da bireyin duygusal olarak kafasının karışmasına ve hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir.

Bu dönemde, bireylerin kendi iç gerçekleri ile yüzleşmeleri ve gerçek ile hayal arasındaki ayrımı net bir şekilde yapmaları tavsiye edilir. İlişkilerde açık ve samimi iletişim bu süreçte daha da önemli hale gelir, çünkü gerçek duyguları ve beklentileri anlamak ve dile getirmek, yanılsamaları aşmada kilit rol oynayabilir. Kısacası, her yola girilir sanıyorsun ama çıkılmıyor… İnsanlara değer verin.