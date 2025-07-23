Mersin'de Deniz Kaplumbağası Yavru Çıkışları Başladı

Mersin'in Kumsallarında Yavru Deniz Kaplumbağaları Denizle Buluştu

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeşil deniz kaplumbağası yavruları, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsalda yumurtalarından çıkarak denizle buluşma yolculuklarına başladı. Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren bu kumsala yaptığı yuvalardaki kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, kısa sürede denize doğru ilerlediler.

Yavru Çıkışları ve Takip Süreci

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, merkez görevlileri ile gönüllü öğrencilerin gözetiminde gerçekleşen bu yavru çıkışlarının heyecan verici olduğunu belirtti. Yavru kaplumbağaların, kumsalda özellikle suya ulaşmak için zorlu bir mücadele verdiğini aktardı.

Yuva Sayısında Rekor Beklentisi

Merkezin Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Ergene, yaptığı açıklamada, bu yıl Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 250'ye yakın yuva olduğunu belirtti. Ergene, "Bu sezon Mersin kumsalları deniz kaplumbağaları açısından yüz güldürüyor. Yuva sayıları çok iyi ve mevcut rakamlarla geçen yılki rekoru geçmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumsalın Temizliği ve Yavru Koruma

Ergene, üreme alanlarının deniz kaplumbağası popülasyonuna önemli katkı sağladığını vurgulayarak, kumsalların temiz bırakılması gerektiğine dikkat çekti. Kumsalda bulunan plastik ve katı atıklar yavru kaplumbağaların hayatını tehlikeye atabiliyor ve bu durum, anaç kaplumbağaların yuvalarını kapatma sürecini de olumsuz etkileyebiliyor.

Ergene ayrıca, vatandaşların yavru kaplumbağalara dokunmamaları gerektiğinin altını çizerek, "Yavrular, yumurtadan çıktıktan sonra kumsala kendi başlarına geçmelidir. Bu sayede, yumurtadan önceki besin ve kan bağlarının kokusu ile deniz girişi yaparak hayatta kalma şanslarını artırmaktadırlar." diyerek büyük bir çevre bilincine çağrı yaptı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu. Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri ile gönüllü öğrencilerin gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu. Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri ile gönüllü öğrencilerin gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.